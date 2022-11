Les technologies de conduite autonome peuvent être perturbées par le mauvais temps. Waymo a développé de nouvelles fonctionnalités pour permettre à ses véhicules autonomes de générer des données météorologiques en temps réel et ainsi résoudre ce problème.

Des données météorologiques en temps réel

Le spécialiste de la conduite autonome pense pouvoir surmonter les limites météorologiques en utilisant ses véhicules comme de véritables jauges. L'entreprise a révélé le 14 novembre 2022 qu'une nouvelle fonctionnalité permettrait aux capteurs de ses véhicules de créer de véritables cartes météorologiques en temps réel, dont l'objectif est d'améliorer les services de co-voiturage à Phoenix et San Francisco. Un détail qui a son importance dans une ville comme San Francisco, où le temps peut varier énormément d'un quartier à l'autre.

Concrètement, les véhicules de Waymo mesurent les gouttes de pluie sur le sol et sur les fenêtres, pour détecter l'intensité des conditions comme le brouillard ou la pluie. Cette nouvelle technologie donne à Waymo une vue beaucoup plus fine des conditions météorologiques réelles, en comparaison avec celles qu'elle obtient des stations habituelles auprès des aéroports, des radars et des satellites. Elle peut suivre l'arrivée soudaine du brouillard côtier, ou la bruine que le radar aurait manqué. La collecte de telles données présente un certain nombre d'avantages.

Waymo utilise notamment ces informations pour améliorer la capacité de son intelligence artificielle de conduite à gérer les conditions météorologiques, notamment par des simulations plus réalistes. L'entreprise estime que cela devrait également lui permettre de mieux comprendre les limites de ses véhicules et fixer des exigences plus élevées pour les nouveaux systèmes de conduite autonome. L'entreprise reconnaît que les cartes météorologiques actuelles ont leurs limites. Elles sont utiles dans les villes chaudes, où la condensation et les flaques d'eau sont généralement les plus grands problèmes.

Cependant, elles ne seront d'aucune utilité pour rouler dans des climats enneigés où le simple fait de voir les voies peut être un défi. À l'heure actuelle, les sociétés spécialisées dans la conduite autonome, comme Waymo ou Cruise ne sont pas autorisées à faire circuler leurs véhicules sous une pluie battante ou dans le brouillard avec leur permis californien. La surveillance de la météo pourrait donc certainement les aider à convaincre les autorités de faire évoluer la législation.