Dans un communiqué de presse publié jeudi 17 novembre, le plus grand réseau professionnel en France et dans le monde, retrace les nouvelles tendances qui ont émergé sur la plateforme au cours de ces deux dernières années. Dans un contexte d’évolution du monde du travail, LinkedIn a connu une augmentation du nombre d'utilisateurs de 20 %, en France, depuis 2020.

De nouveaux profils d’utilisateurs sur LinkedIn

D’après ce communiqué de presse, LinkedIn est aujourd’hui le reflet de la richesse et de la diversité de la population française. Une richesse des métiers, car au-delà des cadres et des dirigeants, de nombreux infirmiers, restaurateurs ou encore kinésithérapeutes, ont rejoint la plateforme. Une diversité des parcours, puisque les professionnels qui rejoignent le réseau le font à des moments très différents de leur carrière.

Le contexte post-Covid 19, montre à quel point le rapport au travail a changé en France et, LinkedIn est le témoin de ces parcours professionnels qui sont de moins en moins linéaires. D’après les données de la plateforme, les actifs du domaine de la santé sont les plus susceptibles de s’orienter vers un autre secteur. Ces professionnels ont trois fois plus de chance de postuler à un emploi d’un autre domaine.

D’autre part, les membres de LinkedIn ont compris l’importance de se former afin d’anticiper et de faire face aux évolutions constantes du marché du travail. Concrètement, depuis 2020, la plateforme a enregistré une croissance de 62 % des apprenants sur LinkedIn Learning. Cet outil d'apprentissage regroupe plus de 2 300 vidéos en français. Dernièrement, ce dispositif a étendu son partenariat avec Meta, Oracle et IBM.

Une évolution des usages professionnels

Aujourd’hui, au-delà d'être simplement une plateforme de recherche d’emploi, les français viennent aussi pour s’informer et échanger des connaissances pour mieux comprendre et anticiper le monde du travail dans lequel ils évoluent. Sur les 6 derniers mois, en lien avec l’actualité en cours, le développement durable et l’économie sont parmi les grandes thématiques les plus abordés sur LinkedIn. Ainsi, les sujets tels que les difficultés pour les entreprises à recruter, la transition énergétique et l’urgence climatique sont les plus discutés et commentés.

Pour répondre à ces discussions et donner des éclairages à ses membres, la plateforme a renforcé la rédaction française de LinkedIn Actualités. Selon le communiqué de presse, l’équipe compte désormais 10 journalistes et 4 creator managers.

Enfin, au cours de ces deux dernières années, LinkedIn a participé à accélérer la transformation digitale des entreprises de l’Hexagone pour recruter, communiquer, prospecter et vendre. Plus de 500 000 entreprises françaises disposent d’une page LinkedIn, allant du CAC 40 au Next 40 et aux très petites entreprises, la plateforme est utilisée dans tous les secteurs : banque, nouvelles technologies, industrie, luxe etc. Par ailleurs, à l’échelle mondiale, le réseau continue de battre des records.