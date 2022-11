Pendant douze semaines, la banque de réserve fédérale de New York, Mastercard, Citi Bank, HSBC et d’autres organisations bancaires privées tenteront d’évaluer la faisabilité du dollar numérique. L’émergence d’une telle initiative fait suite à une demande émanant du président américain Joe Biden.

Dans un « executive order » datant du 9 mars 2022, le chef de l’exécutif des États-Unis avait appelé à la création d’une MNBC ou monnaie numérique de banque centrale (CBDC, « central bank digital currency »). La signature du décret présidentiel marquait donc la volonté des États-Unis d’entrer dans la course des monnaies numériques pour perpétuer l’hégémonie du dollar sur le système financier international.

Le contexte international motive inévitablement la stratégie américaine. En effet, depuis quelques années, plusieurs pays et institutions internationales tentent également de développer des monnaies numériques. En Chine, le projet de yuan numérique a émergé en 2014 et sa mise en circulation a débuté en avril 2020. En 2021, plus de 140 millions de chinois effectuaient des transactions avec cette MNBC. Le 27 septembre 2022, la Banque de France annonçait vouloir lancer un euro numérique dès 2027.

Le projet pilote de la Fed contribuera donc à renforcer la place des États-Unis dans le secteur de la finance décentralisée. L’expérimentation consistera en une simulation interne d’un réseau de banques numériques, qui effectueront un grand nombre de transactions de tokens entre les différents nœuds du ledger décentralisé. Les opérations effectuées seront alimentées par une grande quantité de données simulées.

L’étude comporte trois objectifs principaux : déterminer la faisabilité du dollar numérique, évaluer sa viabilité légale et sa légitimité commerciale. En effet, les arguments principaux justifiant l’usage d’une MNBC sont la rapidité, la sécurité et la stabilité, ce qui les distingue des cryptomonnaies classiques. Dans son communiqué de presse, la Fed insiste sur le fait que l’expérimentation ne présage en rien d’une création officielle d’une MNBC par les institutions financières américaines. La publication prochaine des résultats de l’étude éclairera peut-être sur l’avenir du dollar numérique.