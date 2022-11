Si cela peut être dur à admettre, c’est pourtant un fait : les présentations en entreprise ne sont pas toujours très intéressantes. Certaines sont même soporifiques parce qu’elles ne sont pas engageantes : le présentateur empile les informations et peine à capter l’attention de son auditoire. Pour pallier ce problème, il est nécessaire d’utiliser le storytelling, oralement et visuellement. Là repose l’objectif de certains outils en ligne, comme Tome.

Créer des présentations plus engageantes

Tome est une application disponible sur le Web et sur iOS. Elle permet de transformer le discours de notre présentation en une histoire captivante grâce au storytelling. Cela se fait facilement grâce aux nombreuses fonctionnalités de création mises à disposition et au fonctionnement en drag and drop. Sur l’interface, des options assez classiques sont proposées, comme l’ajout de visuels ou de texte en un clic.

Toutefois, Tome permet aussi d’intégrer un prototype, d’ajouter des éléments 3D, de découper une vidéo en un instant ou encore d’insérer du contenu directement pioché sur le Web. Le but est de rendre son contenu plus intéressant.

Pour que tout se fasse rapidement, les créateurs de Tome ont mis au point une interface responsive depuis laquelle il suffit de glisser et de déposer nos assets. Des templates sont aussi proposés pour gagner du temps. Il est par ailleurs possible de télécharger un projet en cours sur l’application grâce à l’intégration avec Figma.

Les développeurs ont également conçu Supercell. Cet outil alimenté à l’intelligence artificielle (IA) nous assiste lors du processus de création. Il utilise la reconnaissance d’images pour détecter les éléments graphiques présents sur une photo : objets, visages, décors… Lorsque l’on cherche une image sur Tome, Supercell est alors capable de trouver rapidement celle souhaitée. Cela évite de passer des heures à fouiller l’application.

Tome offre aussi la possibilité d’ajouter des vidéos face caméra pour rendre nos présentations un peu plus vivantes. L’enregistrement se fait directement depuis l’app. Il se présente ensuite sous la forme d’une petite bulle en haut des slides.

Les créations peuvent être partagées avec des clients ou des collaborateurs grâce à un lien. Elles sont consultables sur tous les devices. L’application est accessible gratuitement.