Le logiciel mis en place par Microsoft facilitera le suivi et la coordination des systèmes de chaîne d’approvisionnement avec comme atout la prise en compte des données d’Oracle et SAP. Cette approche permettra aux entreprises d’optimiser leurs investissements avec l’appui de l’intelligence artificielle, le low code ou encore la collaboration.

Microsoft prend les problèmes de la supply chain à bras-le-corps

La pandémie de la Covid-19 a engendré d’énormes pertes aux entreprises en raison des perturbations d’approvisionnement à l’échelle mondiale. La plupart d’entre elles ont vu leur capacité de production décroître à cause des retards et des pénuries de produits alimentaires, des semi-conducteurs et bien d’autres composants fondamentaux. Par ailleurs, le changement de comportements des consommateurs, la guerre en Ukraine et les intempéries, ne semblent pas arranger les choses.

C’est dans ce contexte difficile que Microsoft a lancé deux nouveaux services : Microsoft Supply Chain Platform et Microsoft Supply Chain Center. Sur son site web, la firme a présenté le premier outil comme fournisseur de blocs de construction adaptés à Dynamics 365, Azure, Power Platform et Azure. Il offre aux clients la possibilité de créer des milliers de connecteurs, avec l’appui de Dataverse, dans le but d’obtenir une visibilité sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Grâce à Microsoft Supply Chain Platform, ils auront à portée de main des outils et processeurs capables de fournir des informations plus approfondies et pouvant intégrer les données ainsi que les applications de leur chaîne logistique.

« Les entreprises sont confrontées à des pétaoctets de données réparties entre les systèmes existants, les ERP, la gestion de la chaîne d’approvisionnement et les solutions ponctuelles, ce qui se traduit par une vision fragmentée de la chaîne d’approvisionnement. L’agilité et la résilience de la chaîne d’approvisionnement sont directement liées à la façon dont les organisations connectent et orchestrent leurs données à travers tous les systèmes pertinents. Microsoft Supply Chain Platform et Supply Chain Centrer permettent aux organisations de tirer le meilleur parti de leurs investissements existants pour obtenir des informations et agir rapidement », explique Charles Lamanna, vice-président de Microsoft Business Applications and Platform.

Microsoft Supply Chain Center, une vue centralisée des informations

Proposé en avant-première, ce second outil rattaché à Microsoft Supply Chain Platform vise l’harmonisation des données de la chaîne d’approvisionnement au gestionnaire. Non seulement, ce nouveau dispositif accorde une visibilité sur l’ensemble de tous les systèmes, il s’accompagne également de plusieurs fonctionnalités comme le module de gestion des commandes. Pour mieux exécuter les commandes et les orchestrer de manière automatique, Microsoft a pourvu le Supply Chain Center d’un système intégrant des règles régissant les données d’inventaire en temps réel pour la disponibilité omnicanale. Ainsi, les entreprises gagneront du temps dans le traitement de commandes volumineuses et rencontreront moins de difficulté dans l’exécution des tâches y afférentes.

De plus en plus concerné par les problèmes liés à la supply chain, Microsoft a annoncé dernièrement le lancement de deux nouveaux outils : Microsoft Cloud for Manufacturing et Dynamics 365 Supply Chain Insights. Certes, la Covid-19 a mis à mal la finance des entreprises, mais en même temps, elle a également accéléré les innovations technologiques.