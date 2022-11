Le média Protocol va stopper son activité dès cette semaine. Lancé en 2020 par Robert Allbritton, l'ancien propriétaire et éditeur de Politico, la plateforme invoque des difficultés à générer des revenus dans un contexte économique instable.

Protocol va fermer

Selon CNN, les employés du groupe ont été informés de la fermeture du média lors d'une réunion générale qui s'est tenue mardi 15 novembre 2022. L'organe de presse cessera de publier sur son site web dès aujourd'hui. La lettre d'information phare du média, Source Code, continuera à être publiée pendant plusieurs semaines encore, mais toutes les autres lettres d'information cesseront également à la fin de la semaine. Cette fermeture aura des répercussions sur une soixantaine de personnes.

Les salariés de Protocol resteront actifs jusqu'au vendredi 16 décembre et pourront ensuite bénéficier de huit semaines d'indemnités de licenciement. En 2019, Robert Allbritton avait fait beaucoup de bruit pour annoncer le lancement de Protocol. À l'époque, il disait qu'il voulait reproduire le modèle à succès de Politico sur un autre domaine : celui de l'industrie technologique. Il avait déclarait à Vanity Fair vouloir « que cela soit aussi grand, sinon plus, que Politico l'est actuellement ».

Malheureusement, Protocol n'a jamais eu beaucoup de chance. Peu de temps après son lancement, la pandémie mondiale a déclenché des vents contraires économiques brutaux sur l'industrie des médias, entraînant d'emblée des réductions de personnel. Alors que le média semblait reprendre pied à mesure que la pandémie s'éloignait, le géant allemand Axel Springer a racheté Politico. Cette acquisition a entraîné la fusion de Protocol avec Politico Media Group.

Aujourd'hui, les géants de la tech sont confrontés à des conditions économiques particulièrement difficiles et Protocol comptait sur eux pour générer des revenus publicitaires. Un employé a déclaré de manière anonyme que « la réalité est que le marché de la publicité s'est resserré, en particulier dans l'espace technologique ». Les résultats de Google permettent de prendre le pouls du marché publicitaire : pour la troisième fois de l'année, même si les chiffres de la firme sont en hausse, les résultats sont loin des attentes d'Alphabet qui s'attendait à un bénéfice net et à un chiffre d'affaires bien plus conséquent.

Protocol sera très loin de ses objectifs de revenus en 2022. Et les perspectives pour l'année prochaine semblent sombres, compte tenu de la détérioration de l'économie et des difficultés rencontrées par l'industrie technologique au cours des derniers mois. Après avoir évalué plusieurs options, les dirigeants ont finalement décidé qu'il n'était pas judicieux de poursuivre l'exploitation de Protocol.

Au lieu de cela, la décision a été prise de le fermer le média et de renforcer la couverture technologique de Politico. Certains employés de Protocol vont être en mesure de trouver de nouveaux rôles chez Politico.