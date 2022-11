À première vue, il paraît difficile d’animer des streams qualitatifs sans le matériel adapté. Avec une webcam à la qualité limitée et des arrière-plans inadaptés, il n’est pas évident de séduire des viewers. Certains outils comme Live2.Social viennent changer la donne. À partir d’une simple application et de deux devices, un créateur de contenu peut animer un live avec plusieurs angles de vues, puis le partager sur les réseaux sociaux.

Connecter jusqu’à huit appareils

Live2.Social est une application permettant de faire des streamings avec plusieurs angles de vue. Il est possible de connecter jusqu’à huit caméras. Bien entendu, on peut utiliser un smartphone ou une tablette, que les appareils soient sous iOS ou Android. Une connexion wifi est requise.

L’application est disponible dans le Google Play Store et l’App Store. Elle permet de piloter les différents angles et le set up. L’arrière-plan peut être personnalisé grâce aux contenus proposés par Live2.Social. On peut aussi en télécharger un depuis notre ordinateur.

L’outil offre également la possibilité de réaliser des streamings à plusieurs. Pour cela, il suffit de copier l’invitation générée par Live2.Social, et de la partager au créateur de contenu de notre choix.

Vous l’aurez compris, la mise en place d’un stream ne prend que quelques minutes. Une fois lancé, on peut utiliser les effets et les cadres mis à disposition pour rendre notre live un peu plus amusant et attrayant. À noter que des options de personnalisation avancées sont aussi disponibles, permettant de se créer une véritable identité visuelle depuis l’app : effets sonores, textes, couleurs…

Pour switcher entre différents angles de vue durant le stream, seulement deux clics sont nécessaires. Pas besoin d’y passer de longues minutes ou d’avoir des connaissances techniques particulières. Tout se gère depuis une interface simplifiée. À partir de celle-ci, il est possible de connecter l’app à Facebook, Google, Twitch ou encore YouTube. Cela est utile pour faire basculer ses streams sur ces plateformes. Une fois les lives terminés, ils peuvent être téléchargés ou publiés directement sur TikTok en format vertical.

En ce moment, Live2.Social est affiché au prix de 79 dollars à vie au lieu de 468 dollars sur la marketplace AppSumo. Il s’agit d’une offre limitée dont vous pouvez profiter dès maintenant.

