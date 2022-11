En quelques années à peine, TikTok s’est imposé comme un réseau social incontournable pour les marques. La plateforme compte 15 millions d’utilisateurs mensuels en France. Au cours du premier semestre de cette année 2022, la plateforme a dépassé la barre des 3,5 milliards de téléchargements dans le monde. C’est la première application qui n’appartient pas à Meta à atteindre ce seuil. Alors, vous pensez toujours que TikTok n’est pas fait pour votre marque ?

Agorapulse, l’outil français leader dans la gestion des réseaux sociaux, vous donne rendez-vous le 22 novembre à 11h30 pour comprendre comment performer en tant que marque sur TikTok. Que votre marque soit déjà présente sur TikTok ou que vous ne soyez qu’à l’étape de la réflexion d’un lancement, ce webinar vous permettra de comprendre les bases du fonctionnement de TikTok pour les marques. Deux invités exceptionnels seront présents pour décortiquer ce réseau social dont le potentiel n’est plus à démontrer : Matthis Dessus, co-fondateur de l’agence Utopia (une agence spécialisée sur TikTok) et Salomé Lellouche, Directrice du développement de la marque SoBrico.

Aux côtés de Pierre Seillier, Head of Marketing France chez Agorapulse, ces deux experts vous partageront leurs meilleurs conseils pour maîtriser l’algorithme en tant que marque. Au programme :

TikTok en quelques chiffres ;

TikTok, pour le B2B ou le B2C ? ;

Les clés pour lancer sa marque sur TikTok ;

Comment met-on en place des ads sur TikTok ? ;

Pour performer, doit-on travailler avec des influenceurs ?

Durant ce webinar, vous comprendrez que pour que TikTok soit pertinent au sein de votre stratégie marketing, il faut savoir si votre audience est présente sur la plateforme. Quelques chiffres à ce sujet : 66,9 % des utilisateurs du réseau social ont moins de 24 ans et 38 % ont entre 18 et 24 ans. Dans l’ensemble, les femmes sont plus nombreuses que les hommes sur TikTok. Le réseau social constate donc un « vieillissement » de son audience avec une part de 13-17 ans qui semble diminuer, au profit d’une augmentation des 18-24 ans et des 25-34 ans. Non, TikTok n’est plus seulement réservé aux « très jeunes ».

En vous inscrivant à ce webinar, vous découvrirez les codes de ce réseau social encore sous-exploité par les marques. Durant ce live, Agorapulse vous éclairera sur les leviers à exploiter pour performer, autant en B2C qu’en B2B. N’oubliez pas de vous inscrire !