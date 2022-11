Nike lance Swoosh. Un nouvel espace virtuel imaginé pour co-créer des produits avec les équipes de conception. Les membres de Swoosh s'affronteront pour créer des sneakers virtuelles avec l'équipe de conception de la marque et toucheront une redevance sur la vente.

Swoosh : un espace virtuel pour concevoir des produits Nike

Swoosh est une plateforme Web3 sur laquelle les utilisateurs vont pouvoir acheter des produits virtuels. Il s'agit principalement d'une place de marché. Finalement, l'Internet du futur ressemble beaucoup à l'Internet d'aujourd'hui : il est dominé par le commerce. Swoosh sera un espace virtuel expérimental. Actuellement en version bêta, les inscriptions seront ouvertes seulement à partir du 18 novembre.

Dans un premier temps, la plateforme proposera des défis aux membres pour comprendre exactement ce qu'ils veulent voir. La première collection virtuelle de la marque (chaussures, vêtements et accessoires) sera lancée sur Swoosh en janvier 2023 et sera façonnée par le vote interactif de la communauté. Les membres pourront ensuite collectionner et échanger ces produits exclusivement numériques.

Information importante compte tenu du contexte actuel (notamment la chute de FTX) : la plateforme utilisera le dollar américain et non des crypto-actifs. Pour aller encore plus loin, Nike promet aux futurs utilisateurs de Swoosh que l'année prochaine, ils pourront participer à des concours pour coder des produits virtuels avec les designers de la marque et gagner un pourcentage sur les ventes.

Mais avant que les concepteurs de sneakers en herbe ne s'emballent trop, les détails sur la manière dont cette économie des créateurs fonctionnera (le processus de sélection, la manière dont les collaborations de conception se dérouleront, le pourcentage de revenus que les gens recevront, etc.) sont extrêmement vagues. Nike dispose déjà de Nikeland sur Roblox. Un monde virtuel dans lequel les joueurs peuvent participer à des mini-jeux avec leurs amis, et même en concevoir. 26 millions de visiteurs en un an. C'est une belle performance.

Swoosh est donc une nouvelle expérimentation. Pourtant, ce nouvel espace intrigue les spécialistes du Web3. En effet, on a le sentiment que Nike ne respecte pas vraiment les codes du métavers. L'entreprise veut un espace sécurisé et fermé, pas de crypto-actifs. Bref, Nike prend ses précautions et cela donne certainement une indication sur l'avenir du Web3.