Même si OVHcloud et Google Cloud sont habituellement concurrents, notamment sur le marché européen et français, les deux entreprises étaient partenaires depuis plus de deux ans afin de proposer un service cloud performant en Europe. Toutefois, l'hébergeur français aurait, le 13 novembre 2022, mis un terme à sa collaboration avec la firme de Mountain View. Au centre du désaccord, la technologie Anthos.

Un partenariat Google de deux ans

Il y a deux ans, quasiment jour pour jour, la firme française OVHcloud s'associait avec la branche cloud de Google. Ce partenariat visait à « apporter aux organisations européennes des technologies de pointe, reposant sur une infrastructure de confiance, pour répondre à leurs besoins croissants en matière de contrôle strict de leurs données, de sécurité, de transparence et de confidentialité » selon les dires de Michel Paulin, directeur général d'OVHcloud en novembre 2020.

Dans la même catégorie Un jumeau numérique de la Terre pour mieux étudier le changement climatique

Pour y parvenir, OVHcloud souhaitait s'appuyer sur Anthos, une technologie développée par le géant américain qui permet de fournir aux entreprises européennes, toutes les dernières mises à jour cloud sur leurs propres infrastructures sans avoir à passer par les services de Google Cloud. Transparence, interopérabilité, réversibilité et sécurité étaient les maîtres mots de la nouvelle plateforme d'OVHcloud baptisée Hosted Private Cloud.

Toutefois, deux ans plus tard, selon les informations du Figaro, l'entreprise française a annoncé la fin de la collaboration et donc, la fin de l'utilisation de la technologie Anthos. « Cette décision résulte d’un constat conjointement partagé, mais ne remet en cause ni les technologies développées ni les possibilités de futures collaborations », précisent les deux firmes. Mais alors, sur quel point les deux sociétés ne sont-elles pas d'accord ?

Google Cloud et OVHcloud s'accrochent les mises à jour des services

En réalité, OVHcloud et Google Cloud ont beaucoup de mal à se mettre d'accord sur la façon dont les mises à jour des services sont effectuées. Pour son Hosted Private Cloud, la firme française souhaite que ses infrastructures et celles de Google soient déconnectées pour procéder à la mise en place de la nouvelle version de ses services. Jusqu'au début du mois de novembre 2022, un appareil s'apparentant à une clé USB permettait de faire ces mises à jour tout en permettant cette déconnexion.

Néanmoins, la firme de Mountain View a notifié au spécialiste français du cloud computing que ses modalités pour utiliser la technologie Anthos allaient évoluer. Au lieu d'une mise à jour à l'aide de cette clé USB, c'est désormais Google Cloud qui devra faire les manipulations, tout en conservant la connexion entre les deux infrastructures.

Inimaginable pour la firme française qui met son véto. « Il faut savoir que vous pouvez recevoir jusqu’à 50 000 modifications par jour » pour un service basé sur le cloud, a affirmé Michel Paulin. Après plusieurs jours de discussion, chacun reste alors campé sur sa position et OVHcloud a mis fin au débat et à son partenariat avec Google Cloud.

Malgré le départ d'OVHcloud, le géant technologique américain est toujours proche de Thalès pour mettre en place l'offre S3ns qui aura pour objectif d'obtenir le label « Cloud de Confiance ».