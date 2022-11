Les réunions rythment le quotidien des entreprises, mais ne sont pas une partie de plaisir pour autant. En effet, elles ne sont pas toujours très engageantes. Au bout de quelques minutes, notre attention diminue. Pour organiser des meetings plus captivants à distance, le créateur d’Evernote a mis au point un outil au nom farfelu : Mmhmm.

Créer des présentations engageantes

Mmhmm est une application desktop et web visant à transformer l’expérience des animateurs lors de réunions. Lorsqu’on partage notre PowerPoint, on peut afficher nos slides à côté de notre visage plutôt que dans deux fenêtres séparées. Jusqu’à dix personnes peuvent animer la présentation en même temps. Le but ? Maintenir l’attention des interlocuteurs et les engager davantage. L’outil s’intègre aux principaux logiciels de visioconférence : Zoom, Microsoft Teams, Google Meet ou encore Webex.

Dans la même catégorie Zoom poursuit l’expansion de sa plateforme de travail hybride

Les créateurs ont aussi mis au point des fonctionnalités natives permettant de créer nos propres présentations, sans passer par un logiciel tiers. Ce studio dispose de toutes les options nécessaires pour concevoir des slides soignées : éditeur de texte, ajout d’un arrière-plan, intégration de visuels… Libre à nous de définir ce que l’on souhaite afficher. On peut utiliser les propositions de conception faites par Mmhmm pour aller plus vite.

Pour ceux qui ne pourraient pas assister à la réunion, il est possible d’enregistrer la présentation avec l’app. Il suffit d’appuyer sur le petit bouton rouge prévu à cet effet. On la partage ensuite sous forme de lien, ou dans l’onglet “Mmhmm TV”. Ce dernier centralise tous les enregistrements réalisés avec l’outil. Cela évite de demander à des collègues de l’envoyer par e-mail ou de le chercher dans des dossiers enfouis d’un drive.

Côté prix, Mmhmm propose une offre gratuite. Avec celle-ci, on peut animer des appels avec cinq personnes maximum et enregistrer cinq réunions par mois. Pour plus de possibilités, deux licences payantes sont proposées. Elles démarrent au prix de dix euros par mois.