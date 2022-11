Alibaba continue son expansion au-delà des frontières chinoises. Sa branche de logistique Cainiao a annoncé, dans un communiqué de presse, ce lundi 14 novembre la construction d’ici 2025 de neuf nouveaux centres de distribution au Brésil. Depuis 2020, le géant de l’e-commerce cherche à s’étendre pour échapper à la concurrence et à la réglementation de l’Empire du Milieu.

L’Eldorado pour Alibaba

En 2013, Alibaba a cofondé l’entreprise Cainiao pour exporter ses produits aux consommateurs du monde entier. Après avoir conquis le marché des États-Unis et de l’Europe, fin 2021, l’entreprise s’est lancée en Amérique du Sud. La société de Jack Ma a commencé par ouvrir un centre de distribution au Chili en décembre 2021, puis un autre au Brésil en janvier, et enfin un centre en mars 2022 au Mexique.

Dans la même catégorie Amazon : vers un licenciement de 10 000 personnes ?

Après des résultats concluants, la société s’est exprimée ce lundi pour une plus grande expansion au Brésil. Elle a affirmé vouloir construire neuf nouveaux centres de distribution dans 7 États d’ici 2025. Depuis le début de l’année, l’unique centre de distribution brésilien dessert 1 000 villes dans le pays. Afin d’être encore plus efficace, l’entreprise misera sur l'installation d'un millier de nouveaux casiers intelligents. Ce nouveau type de boîte aux lettres est devenu monnaie courante en Chine et dans l’Occident. Ils permettent d’éviter les contacts entre le livreur et l’acheteur.

Depuis de nombreuses années, la Chine est le premier fournisseur du Brésil. Afin de profiter des produits du pays, Alibaba souhaite aider les commerçants locaux à exporter des marchandises comme le café, les noix et d'autres produits vers la Chine. L’entreprise de logistique dispose actuellement de 8 vols de marchandises chaque semaine, elle veut l’étendre à dix en 2023 entre la Chine et le Brésil.

Cette stratégie est en adéquation avec l'envolée de l'e-commerce en Amérique Latine. En effet, selon Blacktip, une société de conseil, les ventes en ligne sur le continent ont atteint 115 milliards de dollars en 2021, soit une augmentation de 37 % par rapport à l'année précédente. Alibaba se focalise sur le Brésil étant le pays le plus prometteur pour l’e-commerce dans la région. En 2021, les brésiliens ont acheté en ligne pour plus de 26,1 milliards de dollars. Le nombre de personnes achetant en ligne a bondi de plus de 40 % lors de la première vague de la pandémie en 2020.

Une porte de sortie pour le géant chinois

Alibaba fait face à un contexte économique difficile depuis quelques années. Depuis 2 ans, la concurrence, en particulier Pinduoduo, dépasse le géant de l’e-commerce en nombre de clients avec plus de 880 millions d’utilisateurs actifs. De plus, le ralentissement économique affecte durement le secteur tech de la Chine. Un secteur de la tech particulièrement vulnérable depuis sa reprise en main, en 2020, par Pékin. Une répression qui a touché de plein fouet la société de Jack Ma. La politique “zéro covid” du gouvernement n’a pas aidé à redresser la situation.

Démonstration de faiblesse historique, Alibaba n’a pas publié, pour la première fois, le chiffre d’affaires de son festival annuel d’achats Singles Day 2022. Un événement pourtant créé par l’entreprise durant la fin des années 2000, générant des milliards de ventes chaque 11 novembre.

Alibaba a, de longue date, l’ambition de sortir des frontières de l’Empire du Milieu, où l’entreprise se sentait à l’étroit. Les difficultés dans son pays d’origine ne font qu’accentuer cette tendance. Ces nouvelles installations, dans un pays aussi prometteur pour l’e-commerce que le Brésil le montre, tout comme l’installation d’un centre de distribution en Israël, au cours de l’été.