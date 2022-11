Le Centre d’Innovation des Technologies sans Contact (CITC) organise la nouvelle édition de son événement dédié à l’innovation et aux technologies du futur : l’IoT Week. Cette année, rendez-vous du 5 au 9 décembre sur le site d’Euratechnologie à Lille, ainsi que dans plusieurs autres villes des Hauts-de-France. Entrepreneurs et spécialistes de la tech s’y réuniront pour partager leur vision et leur retour d’expériences autour de l’Internet des Objets et de l’intelligence artificielle, mais aussi de la cybersécurité et de l’environnement.

Un événement autour de la thématique « Agir dans un monde incertain »

Pour cette sixième édition, l’IoT Week s’articule autour du thème « Agir dans un monde incertain ». Derrière celui-ci, l’objectif est de mettre en perspective les nouvelles tendances en matière de technologies et de mieux comprendre les transformations qui ont lieu dans le monde. Le sujet fait écho à plusieurs thématiques actuelles, parmi lesquelles le conflit entre la Chine et les États-Unis. Le pays de Joe Biden vient de restreindre lourdement les exportations de semi-conducteurs vers l’Empire du Milieu. Son but est de l’empêcher d’acquérir un avantage technologique dans les puces, notamment celles utilisées dans le secteur militaire.

Dans la même catégorie Données personnelles : Google va verser 392 millions de dollars à 40 États américains

Au cours de ces cinq journées, de nombreuses thématiques actuelles seront donc mises à l’honneur. L’événement débutera avec les pitchs de dix start-ups, qui présenteront leurs innovations au public et à un jury d’experts. Frédéric Michalak, ancien joueur du XV de France, sera également présent. Le sportif récompensera l’intervention la plus énergique. À l’issue de la session de pitchs se tiendront une masterclass et un tournoi de touch rugby en compagnie de joueurs professionnels.

La deuxième journée sera consacrée à la souveraineté numérique. Les différentes réglementations sur la protection des données entre les pays entraînant aujourd’hui de nombreuses difficultés, il s’agit d’un sujet majeur. Certains grands États développent une économie locale de la donnée, tandis que d’autres renforcent leurs lois en matière de résidence.

Lors de la troisième journée, les intervenants aborderont le changement climatique, qui menace les ressources en eau. Ils évoqueront comment les technologies peuvent aider à faire face à cette problématique. Cette thématique s’étendra au quatrième jour, durant lequel seront discutés la sobriété numérique et l’environnement. Regenerativ, un collectif d’acteurs engagés autour des enjeux « Planète/Humains », organisera une fresque du climat numérique.

Pour terminer, les experts évoqueront les mutations en cours dans tous les domaines d’activité. Les changements sociaux, les nouveaux modes de consommation ou encore la robotique sont au programme. Aymeric Libeau, CEO de Transition-One, dévoilera comment la start-up, qui transforme les voitures thermiques en véhicules électriques et connectés, prend part à cette dynamique de changement.

Une exposition regroupant les acteurs clés de la tech

Pour décrypter ces thématiques au cœur de notre présent comme de notre futur, plusieurs spécialistes de renom seront présents. Parmi eux, Fadi Georges Comair, Diplomate de l’eau à l’UNESCO et André-Yves Portnoff, conseiller scientifique et rédactionnel de Futuribles International. Ce sera également l’occasion de découvrir des intervenants et des entreprises, comme Touba Boumaïza, Co-Fondatrice de My kenko et Clémence Philippe, Co-fondatrice et COO d’Examin.

Ils partageront tous leur expérience sur des thèmes tels que l’environnement, l’industrie du futur et la transition numérique. Pour les participants, ces interventions sont de précieuses occasions de nourrir leur réflexion. Pour cela, ils pourront aussi profiter des nombreuses masterclass, ateliers et conférences qui rythmeront l’événement.

Vous l’aurez compris, l’IoT Week by CITC est le rendez-vous tech incontournable de cette fin d’année. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire pour ne rien manquer de cette semaine riche en apprentissages.