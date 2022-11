La gestion de projets est avant tout une question d’organisation. Il faut réussir à optimiser son temps et améliorer les process pour être le plus efficace possible. Difficile d’atteindre cet objectif quand on utilise une ribambelle d’outils. Il faut les prendre en main et jongler entre chacun d’entre eux, ce qui fait perdre de précieuses minutes, voire plusieurs heures.

Des tools comme Trello permettent aujourd’hui d’avoir une vue d’ensemble sur nos projets. D’autres alternatives très pratiques existent, parmi lesquelles Project.co. Cette plateforme de gestion de projets est conçue spécialement pour la collaboration avec les clients.

Une alternative à Trello

L’objectif de Project.co est de permettre aux professionnels de gérer leurs projets en toute simplicité, main dans la main avec leurs clients. Pour cette raison, la plateforme centralise de multiples fonctionnalités simples à prendre en main. Cela permet d’avoir tout le nécessaire à disposition, sans passer des heures à apprivoiser l’outil. Pas de mise en page ou de menu compliqué.

Depuis une seule interface, on dispose de tools indispensables à la bonne gestion d’un projet, parmi lesquels un outil de discussion. De la même manière que sur un réseau social d’entreprise, on peut dérouler des conversations, mentionner des collaborateurs et partager des fichiers. Cela s’avère très pratique pour échanger sur l’avancée d’un projet. Il est possible d’activer les notifications pour être notifié par e-mail en cas de réponse à un fil de discussion, et répondre directement depuis sa boîte mail. De cette façon, on évite de passer à côté d’un message important.

Un outil de gestion de tâches est également disponible. On peut les filtrer de la plus importante à la moins urgente, l’attribuer à quelqu’un, indiquer une deadline, créer des checklists… Quand l’action a été effectuée, il suffit de la cocher. Cela permet d’avoir une représentation visuelle de ce qu’il reste à faire.

Project.co s’intégrant à Zapier, il est possible de connecter ses applications préférées : Google Docs, Figma, AirTable…

D’autres outils sont mis à disposition : gestion de documents ou encore paiement. En effet, les clients peuvent régler directement votre prestation depuis la plateforme grâce à l’intégration à Stripe.

Project.co est en ce moment affiché au prix de 59 dollars au lieu de 720 dollars. Il s’agit d’une offre limitée. Elle permet à cinq collaborateurs d’utiliser la plateforme, de disposer de 50 GB de stockage en plus de toutes les fonctionnalités. Pour plus d’accès et plus de GB, deux autres licences sont à votre disposition.

