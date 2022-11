Meta revoit ses priorités. La suppression de 11 000 postes au sein du groupe va avoir des conséquences sur les activités de l'entreprise. En effet, le géant américain vient d'annoncer qu'il allait mettre un terme à Portal et à ses projets de montres connectées.

Meta annonce la fin de Portal

Plusieurs cadres de Meta ont confirmé ces informations à l'occasion de réunions publiques qui se sont tenues la semaine dernière. Cet été, Meta avait déjà discrètement décidé d'arrêter la production du matériel Portal. Les projets de montres connectées avaient également été mis au placard, sans annonce officielle.

Deux « smartwatchs » auraient dû être dévoilées au printemps 2023 pour concurrencer l'Apple Watch. Les modèles imaginés par Meta devaient se différencier des concurrents grâce à deux appareils photos. Un de 5 mégapixels sur le cadran pour les appels vidéos et un de 12 mégapixels en dessous pour la prise de photo et de vidéos lorsque le bracelet est détaché.

Les équipes du géant américain avaient pourtant bien poussé les recherches. En effet, le bracelet de la montre était pensé pour répondre aux mouvements de la main grâce à l’électromyogramme. De faibles impulsions électriques capables de comprendre les gestes et de les retranscrire en ordre. D'autres sources rapportent que les ambitions du groupe de Mark Zuckerberg en matière de matériel informatique ont aussi été considérablement revues à la baisse.

Ce n'est pas un hasard : près de la moitié (46 %) des 11 000 licenciements de Meta ont lieu dans le secteur de la technologie selon Reuters. Parmi les personnes licenciées chez Meta, 54 % sont des commerciaux. L'équipe de recrutement de Meta a également été réduite de moitié. À moyen terme, les dirigeants ont déclaré qu'ils ne prévoyaient pas de nouvelles suppressions d'emplois. Mais d'autres dépenses devront être faites sur l'immobilier, les infrastructures informatiques et d'autres produits.

L'entreprise va désormais se concentrer sur la fabrication de matériel destiné à la réalité virtuelle et à la réalité augmentée, comme le Meta Quest 2. Les produits annexes comme les montres connectées n'ont plus leur place dans la stratégie du groupe. Avec Portal, Meta a tenté de séduire les entreprises plutôt que les particuliers. Cette stratégie fût un échec. En effet, le matériel Portal de Meta n'a pas été un générateur de revenus important et a même suscité des inquiétudes quant au respect de la vie privée des utilisateurs potentiels.