Depuis quelque temps, le Web3 et le métavers sont sur toutes les lèvres. Qu’est-ce donc précisément ? Comment ces innovations vont-elles révolutionner notre quotidien ? Comment bien s’y préparer ? Dans son dernier livre blanc, Ad4Screen, l’agence Media et Marketing 100% Cross Device, répond à toutes les interrogations que vous pouvez avoir sur ces technologies qui bouleversent toutes les industries. L’objectif est de vous aider à avoir une vue d’ensemble de leur fonctionnement, de leurs usages et de leurs avantages.

Saisir les opportunités du Web3

Le Web3 fait référence à la troisième génération d’Internet. L’ensemble de cet écosystème moderne se base sur l’immersion et la décentralisation des données. Ce nouveau fonctionnement offre aux internautes davantage de sécurité quant à leurs informations personnelles.

Dans la même catégorie Apple prépare une offre publicitaire pour la diffusion de la Major League Soccer

Les applications et les services internets sont, eux aussi, décentralisés. Cela implique que le Web3 ne serait pas contrôlé par une autorité centrale, mais par ses utilisateurs.

Plusieurs technologies façonnent ce qui fait cette troisième itération du web, comme l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle ou encore la blockchain. Depuis cette dernière, les internautes peuvent devenir propriétaires, notamment de cryptomonnaies. L’anonymat est aussi mieux préservé sur les plateformes décentralisées, car le numéro de portefeuille numérique est la seule information communiquée.

L’un des objectifs de la décentralisation est d’éviter les pannes. En effet, ces systèmes reposent sur de nombreuses composantes distinctes et autonomes. Ils sont donc moins susceptibles d’échouer accidentellement. L’avantage, c’est qu’ils sont également plus résistants aux attaques, car ils ne possèdent pas de points uniques de défaillance. Ils sont aussi robustes face à la collision.

Bien que la décentralisation présente de multiples avantages, elles comportent aussi quelques risques. Dans son livre blanc, Ad4Screen les illustre à travers un schéma facilement compréhensible. Bien entendu, des initiatives existent déjà pour y faire face.

Métavers : le champ des possibles

Le “métavers” n’est pas un terme nouveau. Il a vu le jour en 1990 avec la science-fiction. Concrètement, il s’agit de la rencontre entre les mondes réels et virtuels.

Il est question d'un univers virtuel et immersif dans lequel les utilisateurs peuvent interagir avec d’autres individus et l’environnement qui les entoure. Ils ont la possibilité de jouer, de travailler, de construire des bâtiments, d’assister à des concerts, de socialiser…

Avec cette innovation, les données, les contenus et les actifs numériques opéreront ensemble. Chaque personne pourra créer, posséder, investir, vendre, produire de la valeur reconnue par les autres, et ce, à n’importe quel endroit. On parle alors d’une économie pleinement fonctionnelle. Tous les utilisateurs auront ainsi une capacité d’action entièrement autonome.

Cela implique de grands changements dans nos modes de vie et dans de nombreuses industries, comme les jeux vidéo ou le luxe. Pour les marques, le métavers comme le Web3 offrent de multiples opportunités marketing, sur lesquelles revient Ad4Screen. Les entreprises peuvent y commercialiser de nouveaux produits et créer leur propre espace afin d’augmenter leur visibilité. Le métavers s’avère aussi utile pour proposer des expériences enrichies à leurs clients, basées sur l’immersion et l’exclusivité. C’est un point essentiel pour attirer des audiences plus jeunes.

Carrefour, Orange, Gucci… Nombreuses sont les entreprises qui se sont déjà lancées dans le métavers et le Web3. C’est donc le moment idéal pour sauter le pas et prendre une longueur d’avance sur ses concurrents. Pour y arriver, le livre blanc d’Ad4Screen s’avère indispensable.