Les signatures mail jouent un rôle central dans le développement des entreprises. Elles offrent de la cohérence entre les différents canaux, permettent de booster le trafic de votre site web et vos réseaux sociaux et de faire preuve de fiabilité auprès de vos interlocuteurs. Il s’agit de facteurs majeurs qui aident à développer une image positive autour d’une marque, ce qui est essentiel pour accélérer la croissance de son activité.

Dans son dernier guide, Letsignit, le leader sur le marché de la signature mail, vous partage ses secrets pour exploiter pleinement le potentiel marketing de ce canal au ROI encore trop sous-estimé. Au programme : des astuces d’experts, des designs pour vous inspirer et surtout, plus de 40 cas d’usages de campagnes à utiliser dans votre entreprise !

L’email et la signature qui l’accompagne, 1er canal de communication

Malgré l’arrivée de nouveaux canaux de communication, aucun n’a supplanté l’email. En 2021, 319,6 milliards d’emails étaient envoyés dans le monde, selon Statista. Cette année, le chiffre s’élève déjà à environ 333,2 milliards. L’utilisation de ce canal devrait continuer de progresser, surtout dans le milieu professionnel, où 40 courriers électroniques sont envoyés par jour et par collaborateur. Autant dire qu’il offre un reach important que les entreprises doivent chercher à exploiter.

Pour ce faire, il est primordial de soigner sa signature email. Elle représente un véritable vecteur d’opportunités pour tirer son épingle du jeu, particulièrement dans un contexte où les algorithmes sont de plus en plus capricieux. Ils ne permettent pas toujours d’obtenir la visibilité souhaitée, et ce, malgré les efforts fournis. Au contraire, les e-mails one-to-one et la signature mail permettent de s’adresser à une audience captive dans un contexte hautement personnalisé. Cette méthode s’avère moins intrusive et moins coûteuse que les campagnes publicitaires, drainantes autant d’un point de vue financier que temporel.

Elle offre aussi des résultats probants : 34 % des clients de Letsignit interrogés dans le cadre d’une enquête considèrent que leurs signatures mail leur a permis d’augmenter la visibilité de leur marque. Le même pourcentage apparaît lorsqu’on les interroge au sujet de l’augmentation de l’information des collaborateurs. Enfin, 25 % des 749 décideurs marketing sondés constatent un accroissement de la génération de trafic et de contacts, sur la base du clic sur la signature mail.

Si les avantages de cette dernière paraissent clairs, une question demeure toutefois : comment en tirer le meilleur parti ?

Le guide ultime pour exploiter pleinement le potentiel des signatures mail

La signature mail est généralement décrite comme la carte de visite des professionnels. En effet, elle contient les informations essentielles pour l’interlocuteur : notre nom et prénom, notre poste, notre entreprise et ses coordonnées de contact, son logo ainsi que son site internet et ses réseaux sociaux. Cependant, les sociétés manquent souvent d’inspiration quant à la conception de leurs signatures et n’exploitent ainsi pas leur plein potentiel.

Dans cet ebook, Letsignit agrège une large palette de conseils et d’astuces sur lesquels vous appuyer. Il faut par exemple veiller à la cohérence graphique des signatures mail de tous les collaborateurs, et ne pas se servir de plusieurs polices d’écriture. Les dix exemples fournis peuvent également être utilisés comme point d’appui lors de la création du design de votre signature.

Pour aller plus loin, il est judicieux de miser sur les bannières de communication. Elles sont utiles pour promouvoir un webinar, une offre, un nouveau partenariat… Dans son ebook, Letsignit vous partage une quarantaine de cas d’usage desquels vous inspirer. Certaines sont génériques tandis que d’autres sont spécifiques à certains secteurs d’activité, comme la tech, la culture ou encore la banque.

En somme, ce guide vous permettra de comprendre comment tirer pleinement profit des emails, comme le font déjà de nombreuses sociétés. Aujourd’hui, plus de 700 000 utilisateurs et 5 500 entreprises à travers le monde font confiance à Letsignit. Parmi eux, LVMH, Pernod Ricard ou encore des départements et des régions. Et vous, quand allez-vous commencer à exploiter tout le potentiel de vos emails ?