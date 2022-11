En Australie, la filiale d’Alphabet spécialisée dans la livraison par drone, Wing, a annoncé un partenariat inédit avec l’entreprise de livraison de nourriture DoorDash. Cette collaboration va marquer un tournant pour la société sœur de Google. Explications.

Les drones de Wing vont livrer des produits commandés via DoorDash

Si la livraison par drone tarde à prendre son envol et connaît même des difficultés, à l’image de l’échec de Prime Air d’Amazon, Alphabet Wing continue de faire son bout de chemin. Devenue la première entreprise à effectuer des livraisons commerciales par drone aux États-Unis en 2019, elle opère également en Australie ainsi qu’en Finlande.

Désormais, un « petit nombre de ménages » dans « certaines banlieues » de Logan, une ville située près de Brisbane, pourront se faire livrer des achats effectués sur DoorDash par des drones de Wing. Lors de leur commande, les utilisateurs auront la possibilité de sélectionner l’option « DoorDash Air », leur permettant d’être livrés en 15 minutes maximum.

Pour l’heure, cette option est encore limitée, les appareils de Wing ne pouvant transporter qu’1,1 kilogramme de cargaison. Ces livraisons vont ainsi concerner « une gamme d'articles de commodité et d'épicerie, de produits de base pour le garde-manger, de collations et d'articles ménagers essentiels », explique DoorDash dans un communiqué de presse.

Une première pour Wing

Il ne s’agit pas du premier partenariat de Wing en Australie ; l’entreprise s’est en effet associée à Coles, l’une des principales chaînes de supermarchés du pays, au mois de mars dernier. Sa collaboration avec DoorDash lui permet toutefois de pénétrer dans une nouvelle phase de son développement.

« Nous travaillons depuis un certain temps sur cette intégration permettant au service de livraison de Wing d'être accessible via une application tierce, et nous sommes ravis de la tester pour la première fois avec DoorDash en Australie. Il s'agit d'une nouvelle étape dans nos efforts pour créer un service de livraison par drone hautement intégrable et capable de se développer rapidement », explique la société dans un billet de blog. DoorDash a utilisé la nouvelle interface de programmation de Wing ; jusqu'à présent, l'application de livraison Wing était le principal moyen pour les clients de commander et de recevoir des articles via les drones de l’entreprise.

« Au cours des dernières années, nous avons assisté à une accélération de la demande des consommateurs pour des options de livraison rapide et sans contact, et maintenant les gens s'attendent à un accès plus rapide à la nourriture, aux médicaments et aux articles de commodité. Alors que Wing a traditionnellement fourni des services de livraison directement aux clients résidentiels et commerciaux, pour accélérer encore le développement de notre technologie, nous allons de plus en plus travailler avec des places de marché et des partenaires logistiques pour élargir leurs options de livraison, rendant la livraison rapide par drone abordable et durable pour eux, et leurs clients », déclare Simon Rossi, dirigeant de Wing en Australie.

250 000 livraisons commerciales effectuées

Ce n’est pas étonnant que Wing ait choisi l’Australie pour ce programme pilote. Il s’agit de l’un de ses marchés préférentiels, où l’entreprise teste souvent de nouveaux concepts. Par exemple, elle fait voler ses drones depuis les toits de certains magasins dans le pays.

Au total, Wing a réalisé 250 000 livraisons commerciales par drone, et son année 2022 est plutôt réussie. En plus de s’être lancée dans la ville de Dallas dans le Texas, elle a également annoncé son arrivée prochaine en Irlande.