Le plus grand fabricant de composants électroniques au monde, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), serait en train de prévoir la construction d'une seconde usine en Arizona. La firme réfléchirait à injecter plusieurs milliards de dollars pour la réalisation de ce projet, et ainsi, s'implanter encore un peu plus aux États-Unis.

Les restrictions américaines mettent à mal la stratégie initiale de TSMC

Selon le Wall Street Journal, TSMC serait prêt à investir pour s'implanter un peu plus en Arizona. En juin 2021, l'entreprise taïwanaise a annoncé son arrivée aux États-Unis avec la construction d'une première usine dédiée à la production de ses puces en 5nm. À ce moment-là, le géant des semi-conducteurs avait sorti 12 milliards de dollars de sa poche afin que le projet puisse se réaliser.

Entre-temps, le marché mondial des composants électroniques a été bouleversé. Alors que la pénurie des semi-conducteurs fait toujours rage, l'Administration Biden a décidé de sanctionner lourdement la Chine en interdisant que les entreprises américaines puissent leur exporter les puces. Plus largement, aucune entreprise chinoise n'aura la possibilité de sous-traiter sa production de composants électroniques à des entreprises américaines ou à des entreprises considérées comme alliées, ce qui est le cas de TSMC.

Pour les entreprises chinoises, ces sanctions mettent un coup d'arrêt à leurs ambitions de produire des puces toujours plus performantes. Toutefois, c'est aussi le cas des entreprises alliées aux États-Unis qui doivent se passer d'un marché qui est très demandeur. Pour remédier à cette nouvelle difficulté, les sociétés usent d'ingéniosité : c'est le cas de Nvidia qui a décidé de proposer une puce moins performante qu'habituellement, dédié au marché chinois. Du côté de TSMC, la stratégie semble être différente.

TSMC se concentre sur le marché américain et zappe le marché chinois

Pour faire face aux sanctions américaines et à leurs conséquences, la société taïwanaise devrait, portée par ses très bons résultats financiers, construire une seconde usine en Arizona et ainsi, se concentrer sur le marché américain. Dans cette nouvelle usine, TSMC prévoit de produire en masse ses nouvelles puces dernière génération gravées en 3nm et qui profite à des firmes comme Apple.

En Arizona, la guerre des talents fait rage puisque plusieurs entreprises technologiques sont implantées dans le secteur. C'est le cas du géant américain Intel qui est également en train de construire des usines dans cette zone. L'entreprise s'est même tournée vers un fonds d'investissement afin de garantir la réalisation du projet.

Du côté de TSMC, la construction d'une usine en Europe n'est plus d'actualité et la firme a décidé de se tourner vers le pays du Soleil levant, le Japon. Là encore, l'objectif est clair : réduire les risques liés au contexte géopolitique actuel.