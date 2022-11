Au quotidien, les entreprises créent et partagent plusieurs types de contenus : vidéos, articles, podcasts… Pour les consulter, leur audience doit osciller entre plusieurs plateformes, ce qui n’est pas forcément pratique. Le plus simple ? Rassembler l’ensemble de ses contenus sur un seul site. C’est justement ce que SupaPass Premium Website Builder veut vous aider à faire. L’outil dispose de multiples fonctionnalités permettant de créer un site web no-code et de monétiser tous ses contenus. À noter que le tool est en anglais.

Créer un site no-code avec des paywalls

SupaPass Premium Website Builder permet de créer des sites web sans savoir coder, et d’y ajouter des fonctionnalités de monétisation. L’ensemble du processus ne prend que quelques minutes : tout d’abord, on choisit un des templates de landing page proposés sur la plateforme. On peut personnaliser facilement le design, car tout fonctionne en drag and drop.

On sélectionne ensuite les options que l’on souhaite voir apparaître sur son site : section commentaires, formulaire de contact, outil de navigation… Le tout est installé en un clic. Vient alors le moment d’intégrer ses contenus.

Il peut s’agir d’articles, de vidéos YouTube ou de podcasts. Prenons ce dernier en exemple. Pour l’ajouter au site, il suffit de le chercher dans la barre de recherche, de le sélectionner et d’importer ses épisodes. Cela se fait en quelques secondes. Une landing page est générée pour chaque épisode. On peut alors modifier le design, choisir un thème, bouger les éléments… La procédure est assez similaire pour les autres types de contenus.

On ajoute ensuite notre identité de marque sur le site : notre palette de couleurs, notre logo ainsi que nos images. On peut mettre des Call-To-Action (CTA), un menu… Tout le nécessaire pour créer une interface responsive et attrayante.

Il est possible de monétiser les contenus grâce à l’intégration à Stripe. Il suffit de connecter notre compte à SupaPass Premium Website Builder. On définit ensuite ce que l’on souhaite monétiser, comme un contenu ou un produit. On peut aussi créer des abonnements. Des paywalls peuvent être ajoutés. La gestion se fait depuis un tableau de bord intuitif.

L’outil est également doté d’une fonctionnalité d’emailing. Elle permet d’envoyer nos nouveaux contenus à notre audience par e-mail. L’objectif est de les fidéliser et de créer une communauté solide.

Concevoir un site web en quelques minutes avec SupaPass Premium Website Builder, c’est en ce moment possible à partir de 69 dollars à vie au lieu de 708 dollars. Une seule personne peut accéder à la plateforme, et une audience de cent personnes peut être créée. Pour concevoir plus de sites et avoir davantage de possibilités, il faudra se tourner vers une des deux offres supérieures.

