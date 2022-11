Mercredi 9 novembre 2022, Elon Musk a présenté sa vision la plus complète d'une évolution de Twitter à moyen terme. Dans le cadre d'une réunion organisée sur Spaces, le nouveau patron du réseau social a passé une heure à parler de ses projets pour la plateforme.

Elon Musk présente sa vision pour faire évoluer Twitter

L'homme le plus riche du monde a déclaré que Twitter allait gagner plus d'argent grâce aux créateurs de contenu. Elon Musk souhaite également que le réseau social insiste sur la vidéo et propose de nouvelles fonctionnalités pour développer ce format, un segment que certains concurrents, dont TikTok, maîtrisent parfaitement. Il a évoqué la possibilité de lancer une fonctionnalité pour traiter les paiements, avec des cartes de débit et des comptes bancaires connectés. Un clin d'œil à PayPal, l'une de ses premières entreprises à succès ?

Concrètement, Elon Musk est à la recherche d'un nouveau modèle. Pourquoi pas celui de WeChat, comme une super application ? C'est certainement celui qui correspond le plus à la vision du milliardaire. Sur WeChat, plus d'un milliard d'utilisateurs chinois consultent des informations, se divertissent, appellent des taxis et commandent leur repas. Musk a tenté de rassurer les annonceurs de Twitter. En effet, certains d'entre eux ont décidé de stopper leurs dépenses tant qu'ils ne comprennent pas la direction choisie par le nouveau patron du réseau social.

Elon Musk a promis aux annonceurs que Twitter était attaché à eux et à leurs préoccupations concernant la qualité des contenus diffusés sur la plateforme. Il a voulu se montrer rassurant en expliquant que « vous savez, à défaut d'autre chose, je suis un technologue et je peux faire avancer la technologie rapidement. Et c'est ce que vous verrez se produire chez Twitter ». Depuis son arrivée, Twitter a déjà pris la décision de se séparer de la moitié des effectifs du réseau social. Une stratégie pour réduire les dépenses. Parallèlement, le milliardaire a mis en place un plan visant à augmenter les revenus en faisant payer les utilisateurs pour la certification.

Il a également évoqué la possibilité de faire payer les utilisateurs pour envoyer un message direct à des célébrités sur la plateforme et d'ajouter des vidéos payantes. Elon Musk prévoit également de « revenir sur de nombreuses règles en lien avec le contenu publié sur Twitter ». Le nouveau patron de la plateforme veut former un conseil dans les mois à venir pour l'aider à prendre les bonnes décisions pour faire évoluer le réseau social. Cette acquisition a été le plus grand rachat jamais réalisé dans le secteur de la tech. Il faut désormais le rentabiliser. De plus, Twitter a toujours perdu de l'argent et s'est développé à un rythme plus lent que certains de ses concurrents.