Face aux nombreuses critiques visant le Twitter version Elon Musk, l’une des dirigeantes de l’entreprise a annoncé l’arrivée d’une nouvelle pastille pour démarquer les comptes dits officiels de ceux qui obtiendront la pastille bleue en souscrivant à Twitter Blue.

La pastille bleue ne sera plus gage d’authenticité

Arrivé à la tête de Twitter le 27 octobre dernier, Elon Musk a annoncé d’importants changements avec l’ambition de générer bien plus de revenus. L’un de ses objectifs principaux, pour l’heure, est de tirer davantage de profits des abonnements afin de moins dépendre de la publicité.

C’est pour cette raison que l’abonnement Twitter Blue a subi une refonte importante. Désormais, n’importe quel utilisateur qui s’abonne et dépense 8 dollars mensuels pourra bénéficier de la célèbre pastille bleue, qui a au départ été mis en place afin de vérifier l’identité des officiels du gouvernement, des politiciens, des célébrités, de certains journalistes, des cadres, des professionnels de la santé ainsi que des organisations.

Cela va probablement poser problème puisque l’objectif principal de la vérification était d’empêcher l’usurpation d’identité. D’ailleurs, Elon Musk a été pris à son propre piège puisque de nombreux comédiens américains, en désaccord avec la nouvelle règle de vérification, ont changé leur nom en Elon Musk sur la plateforme. Depuis, le milliardaire a expliqué que toute personne se faisant passer pour un compte officiel sans s'identifier clairement comme une parodie serait définitivement banni.

Un bouton officiel arrive, mais que pour certains comptes

Alors que les annonceurs sont nombreux à quitter la plateforme, Esther Crawford, directrice de la gestion des produits chez Twitter, qui a rejoint la société lorsqu'elle a acquis la startup Squad, a expliqué dans un thread comment allait fonctionner le système de vérification, et a introduit un nouveau badge visant à authentifier les comptes officiels.

« De nombreuses personnes nous ont demandé comment nous pourrions faire la différence entre les abonnés à Twitter Blue avec des pastilles bleues et les comptes vérifiés comme officiels. C'est pourquoi nous introduisons le label "officiel" pour certains comptes lors du lancement. Tous les comptes précédemment vérifiés ne recevront pas le label "Officiel" et ce label n'est pas disponible à l'achat. Les comptes qui le recevront comprennent les comptes gouvernementaux, les sociétés commerciales, les partenaires commerciaux, les grands médias, les éditeurs et certaines personnalités publiques », affirme Esther Crawford.

« Le nouveau Twitter Blue n'inclut pas de vérification d'identité. Il s'agit d'un abonnement payant qui offre une pastille bleue et l'accès à certaines fonctionnalités. Nous continuerons à expérimenter des moyens de différencier les types de comptes », continue-t-elle.

Quels risques pour Twitter ?

Comme le note le site spécialisé Social Media Today, les comptes de journalistes ne figurent pas parmi ceux qui obtiendront le statut « officiel ». D’ailleurs Elon Musk n’y a pas été par quatre chemins et a bien fait comprendre ce qu’il en pensait : « Vous représentez le problème : les journalistes qui pensent être la seule source d'information légitime. C'est le grand mensonge ». En parallèle, le PDG de Tesla et de SpaceX assure que « Twitter doit devenir de loin la source d'informations la plus précise sur le monde ».

En plus de la véracité de l’information, le nouveau système de vérification pourrait entraver les efforts de modération des équipes du réseau social, qui étaient déjà très compliqués car les propos haineux pullulent encore sur la plateforme. « Cette nouvelle méthode va être théâtralement mauvaise, car une fois que les gens paient pour la vérification, le problème passe d'un problème de modération de la communauté, auquel on peut s'attendre sur un service gratuit ou soutenu par la publicité, à un problème de service client », explique Sydette Harry, une technologue et membre d’USC Annenberg Civic Media, à CNBC.

D’un point de vue commercial, Elon Musk souhaite engranger plus de revenus et sait que de nombreux utilisateurs seront prêts à payer pour obtenir la pastille bleue ; les répercussions de son approche risquent néanmoins d’être importantes pour la plateforme par rapport au contenu qui y sera publié. La nouvelle version de Twitter Blue devrait être déployée dans la journée.