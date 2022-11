Sanofi vient d'annoncer un nouveau partenariat avec la startup Insilico Medicine, dans l'objectif de développer la découverte de médicaments grâce à l'intelligence artificielle.

Sanofi accélère sur l'IA

Aujourd'hui, la recherche biopharmaceutique est très coûteuse et lente Parallèlement, les plateformes de découverte de médicaments basées sur l'intelligence artificielle se développent très vite. En France, le leader pharmaceutique Sanofi, a annoncé un accord de grande ampleur avec Insilico Medicine. Cette nouvelle collaboration fait suite à une série d'accords signés avec d'autres entreprises spécialisés dans la découverte de médicaments par l'IA. Citons notamment Atomwise, Exscientia, Baidu pour le développement de vaccins à ARN messager ou encore une prise de participation chez Owkin l'année dernière.

En juin 2022, Matt Truppo, responsable mondial de la recherche chez Sanofi, a déclaré que l'objectif de ces collaborations en matière d'intelligence artificielle « était de réduire les délais de développement des médicaments de quelques années, ce qui permet aussi de réduire les coûts ». Selon le communiqué de presse officiel publié par Insilico Medicine, les entreprises pharmaceutiques ont le choix d'évoluer dans deux directions : « soit elles renoncent à l'IA et sont dans l'obligation de licencier, soit comme Sanofi, elles redoublent d'efforts en s'associant à des biotechs ».

Ce partenariat s'appuie sur Pharma.AI, la plateforme d'intelligence artificielle développée par Insilico Medicine. L'objectif ? Faire progresser les candidats au développement de médicaments. Pour jouir de cette technologie, Sanofi va investir 21,5 millions de dollars dans Pharma.AI. Cet investissement permettra au groupe français de profiter d'une équipe interdisciplinaire de scientifiques spécialisés dans la découverte de médicaments pour identifier, synthétiser et faire progresser des composés thérapeutiques.

Frank Nestle, directeur mondial de la recherche et directeur scientifique chez Sanofi, a déclaré qu'Insilico Medicine est l'un des principaux leaders dans ce domaine. Il précise qu'en « travaillant en étroite collaboration avec cette stratup, nous espérons obtenir une synergie et accélérer la découverte de médicaments ». De son côté, Alex Zhavoronkov, fondateur et CEO d'Insilico, explique que l'objectif principal de cette collaboration est de « mettre à la disposition des patients du monde entier le plus grand nombre possible de traitements efficaces, et ce le plus rapidement possible ».

Dans le communiqué de presse, il est précisé que les technologies d'Insilico ont déjà permis de découvrir et de développer des médicaments innovants pour le cancer, la fibrose, l'immunité, les maladies du système nerveux central et les maladies liées au vieillissement.