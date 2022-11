La fin d’année approche à grands pas, et la neuvième édition du CX circle aussi ! Cette année, la plateforme d'Experience Analytics Contentsquare vous donne rendez-vous le jeudi 17 novembre au Carreau du Temple, dans le troisième arrondissement de Paris. De 13h à 21h se tiendront keynotes et workshops pour vous aider à créer votre stratégie digitale de demain.

Découvrir comment humaniser sa stratégie digitale

Pour cette nouvelle édition, CX circle 2022 tournera autour d’un thème phare : l’humain. Pour les entreprises, la stratégie digitale gagnante est de placer les clients au cœur de leurs actions. Il faut prendre en compte leurs préférences, leurs modes de vie et leurs exigences. Cela s’avère impératif pour leur proposer des expériences client adéquates et surtout, mémorables.

Pour vous aider à répondre à cet enjeu, de nombreuses keynotes portant sur l’expérience client et le digital auront lieu lors de CX circle 2022. Elles couvriront des sujets tels que la data, la personnalisation ou encore l’innovation. Voici les conférences auxquelles vous aurez l’opportunité d’assister :

2023, l’expérience client ne meurt jamais ;

L’expérimentation chez SNCF Connect ;

Luxe et digital : le défi de l’expérience ;

Innovation continue au service de l’expérience client ;

Web3, NFT, Metaverse… Le futur de l’expérience ;

Unlocking the value of your data, une table ronde en anglais ;

La data pour booster la performance ;

Créer un monde digital plus humain.

Des workshops sont également prévus l’après-midi. Des acteurs de renoms tels qu’Interflora, Rakuten, Lacoste ou encore Bouygues Telecom prendront la parole. Vous pourrez profiter de ces moments pour découvrir les points de vue d’experts sur des questions relatives à l’expérience client. L’événement se clôturera par un afterwork et un DJ Set de Moustache & Friends.

Des intervenants renommés

Pour animer ces huit conférences et ces six workshops, plusieurs experts seront présents. Ils exercent dans des industries variées : mode, sport, beauté, informatique, banque, tech… Parmi les intervenants, Gaël Monfils, joueur de tennis professionnel, Thomas Husson, VP & principal analyst chez Forrester, Julie Pellet, director of product marketing chez Meta, Géraldine Servouze, head of digital optimizations chez LVMH ainsi que Mathieu Staat, chief omni channel officer chez Groupe Printemps. Au total, ce sont une trentaine de spécialistes qui partageront leur expertise lors du CX circle 2022.

Une douzaine de partenaires membres de l’écosystème de Contentsquare seront également présents, aux côtés de plus de 500 C-levels exerçant dans le marketing, la DSI ou encore l’e-commerce. Ce sera l’occasion d’en apprendre plus sur leurs expériences et leurs stratégies digitales, mais aussi de faire du networking.

Dans le cas où vous auriez besoin de faire le point sur un projet ou d’assister à une réunion lors de l’événement, des espaces de travail seront mis à votre disposition.

Pour ne rien manquer de cette neuvième édition de CX circle, il est d’ores et déjà possible de demander son inscription gratuitement. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous. Vous recevrez alors un e-mail de confirmation ainsi qu’une invitation. À l’issue de cette journée, vous aurez accès au replay de ces conférences exclusives.