Comment augmenter les réponses à ses e-mails de prospection et ses conversions ? C’est la question que se posent de nombreuses entreprises. Bien qu’il soit possible d’optimiser ses messages, il peut être judicieux de s’intéresser à d’autres approches. Certaines solutions comme ReachOut.AI ou encore Sendspark disposent de fonctionnalités intéressantes pour créer des vidéos uniques.

Sur le marché, il existe aussi BHuman AI Studio, qui permet d’en concevoir, mais à grande échelle. Il suffit d’enregistrer une vidéo pour que l’outil en génère plusieurs complètement personnalisées.

Produire une vidéo puis la personnaliser

Avec BHuman AI Studio, la création de vidéos personnalisées est très simple. La première étape, c’est d’enregistrer son template. C’est sur celui-ci que s’appuiera l’outil pour créer tous les contenus. On peut se servir de notre téléphone ou de notre webcam. Toutes les langues sont prises en charge.

Dans un second temps, il faut connecter ses données à BHuman AI Studio. Il est possible d’utiliser une spreadsheet contenant les informations qui permettront de personnaliser les vidéos, comme les noms des interlocuteurs et le nom de l’entreprise dans laquelle ils exercent. La seconde possibilité, c’est de connecter l’outil à l’application que l’on utilise pour agréger nos données. Cela est rendu possible grâce à l’intégration à Zapier. On peut également se servir de l’API de BHuman AI Studio.

L’outil s’occupe alors de la suite. En se basant sur notre template, il vient cloner notre visage et notre voix grâce à son intelligence artificielle. Il tient compte des éléments de personnalisation à inclure, comme le prénom de l’interlocuteur. À partir de là, il génère une vidéo personnalisée. Le processus ne prend que quelques minutes. On envoie ensuite le contenu à nos prospects.

Une plateforme d’analytics est mise à disposition pour suivre les performances des vidéos envoyées. Selon les créateurs de BHuman AI Studio, les utilisateurs de l’outil constatent généralement une augmentation de 124 % du taux d’ouverture de leur message grâce aux vidéos générées. Le taux de conversion, lui, augmenterait de 302 %.

BHuman AI Studio peut être utilisé autant dans l’e-commerce pour envoyer des vidéos personnalisées aux acheteurs qui abandonnent leur panier que dans le marketing pour séduire des prospects. Il s’avère aussi utile dans plusieurs domaines d’activité, comme les ressources humaines, la finance, l’immobilier…

L’outil est accessible dès 39 dollars par mois. Avec cette offre, 200 vidéos peuvent être faites. Pour en créer 1 000, il faudra débourser 99 dollars par mois. Une autre licence permettant d’en créer 1 800 est disponible. Celle-ci est affichée à 150 dollars par mois.