La plus grande chaîne de cinémas américaine, AMC, vient d’annoncer un partenariat inédit avec Zoom. Celui-ci va permettre de transformer certaines salles de l’entreprise en réunions de visioconférence géantes.

Un partenariat gagnant-gagnant ?

La visioconférence a littéralement explosé en 2020 lorsque la pandémie de Covid-19 s’est propagée dans le monde. Elle a notamment permis aux employés des entreprises de communiquer oralement et d’organiser des réunions, mais également aux particuliers de rester en contact visuel avec leurs proches. L’une des plateformes qui a le plus bénéficié de cette tendance est incontestablement Zoom, qui est devenue une application essentielle pour de nombreuses entreprises à travers le monde.

En amont, le secteur culturel a été frappé de plein fouet par la pandémie. Le domaine du cinéma a particulièrement été touché, puisque les salles se sont retrouvées vides pendant de longs mois alors que des mesures de confinement et de distanciation sociale étaient mises en œuvre dans de nombreux pays. Si la situation s’améliore, elle reste encore difficile à gérer ; par exemple, le chiffre d’affaires d’AMC a augmenté en 2022 par rapport à 2020 et 2021, mais la société devrait tout de même annoncer des pertes lors de son bilan financier du troisième trimestre, qui aura lieu cette semaine.

Le partenariat entre AMC et Zoom tombe donc à point nommé, alors que la chaîne de cinémas cherche de nouvelles sources de revenus. Ainsi, 17 cinémas AMC situés aux quatre coins des États-Unis seront transformés en Zoom Rooms dès 2023.

« Le travail hybride étant devenu plus courant aux États-Unis, les salles Zoom d'AMC permettront aux entreprises et autres entités dont la main-d'œuvre et la clientèle sont décentralisées de réunir en même temps des personnes de différents marchés pour des événements et des réunions virtuels et en personne cohérents. Ces salles combinent l'excellente expérience de Zoom avec le confort et la technologie visuelle et sonore de pointe des salles de cinéma modernes et centralisées d'AMC », annonce AMC dans un communiqué de presse.

Les salles de cinéma vont devenir des Zoom Rooms

Les visioconférences seront ouvertes pour 75 à 150 personnes, et l’entreprise spécialisée dans le cinéma proposera « des plats et des boissons, la possibilité de regarder des films et un service de conciergerie personnalisé pour répondre aux besoins de la réunion ». De son côté, Zoom fournira « l'équipement nécessaire pour une expérience Zoom Rooms entièrement fonctionnelle ».

Dès le lancement de cette collaboration, les entreprises pourront réserver en ligne et sélectionner le cinéma de leur choix ainsi que l'heure de la réunion. Ils obtiendront ensuite une marge de trois heures pour organiser leur événement virtuel sur plusieurs marchés dans les cinémas sélectionnés. Ainsi, AMC espère pouvoir remplir certaines de ses salles qui resteraient habituellement vides le long de la journée.

AMC indique également que Zoom Rooms pourrait être utilisé pour des « événements en personne », en faisant référence aux entreprises qui l'utilisent pour présenter des produits à leurs clients, à l’instar de keynotes par exemple. Reste désormais à voir la manière dont se dérouleront les réunions et si elles sont appréciées. Dans ce cas, il est probable que ce partenariat innovant fasse des émules et pousse d’autres entreprises à sauter le pas.