Au cours des dernières années, l’hybridation du travail a complètement bouleversé le fonctionnement des entreprises. Ces dernières ont dû repenser leur manière de communiquer et surtout, de collaborer.

À l’aube de 2023, des grandes mutations sont encore en cours dans le secteur de la communication interne. Pour les sociétés, le défi est de s’y préparer et de s’y adapter.

Dans la même catégorie Nvidia s’adapte et propose une puce moins performante au marché chinois

Pour vous aider à répondre à ces enjeux, Jamespot, le spécialiste de la Digital Workplace et des solutions collaboratives, organise la première édition du Jamespot Summit. Elle aura lieu le 24 novembre de 9h30 à 16h. Durant cette journée, les participants auront l’occasion de découvrir les grandes tendances de la communication interne ainsi que de nouveaux outils.

La particularité, c’est que l’événement se tiendra entièrement dans le métavers français de Jamespot !

Des conférences pour connaître les grandes innovations du secteur

Pour faire évoluer sa communication interne, il est indispensable de s’intéresser aux grandes innovations du secteur. Lors du Jamespot Summit, les intervenants feront un tour d’horizon des tendances et des nouveautés à travers deux conférences exclusives. La première abordera les usages et outils actuels et à venir, tels que l’intranet et le réseau social d’entreprise. L’objectif est de vous aider à donner une nouvelle dimension à votre communication interne en 2023 afin qu’elle soit plus fluide et optimisée.

En second lieu, vous aurez la chance d’assister à une conférence sur le métavers BtoB. Ces espaces numériques permettent de créer des lieux virtuels ludiques dans lesquels les collaborateurs se retrouvent pour travailler et discuter et ce, qu’importe où ils se trouvent. Ces univers regorgent d’opportunités pour réinventer la communication et les interactions entre les équipes, sur lesquelles reviendront les intervenants.

L’événement ayant lieu entièrement dans le métavers professionnel de Jamespot, vous aurez un avant-goût de ce à quoi peut ressembler le futur de la collaboration interne dans votre entreprise si vous optez pour ce type d’outil. Si son fonctionnement semble encore un peu flou, vous pourrez bien entendu poser toutes vos questions aux experts qui seront présents.

Des ateliers thématiques pour découvrir des outils innovants

Outre les conférences, le Jamespot Summit est une occasion de découvrir des outils innovants qui révolutionneront votre communication interne de demain. Les spécialistes vous les présenteront lors de deux sessions d’ateliers. Au cours de la première, vous vous familiariserez avec plusieurs applications Jamespot, parmi lesquelles Fast Intranet, Jamespot Land et Studio. Autant d’outils qui donneront un coup de boost à votre communication interne !

La seconde session vous permettra d’avoir les clés en main pour réussir votre projet collaboratif. À travers quatre ateliers, vous découvrirez comment répondre aux enjeux actuels de la collaboration. Le premier, c’est de réussir à renforcer sa culture d’entreprise à l’ère hybride. En effet, il peut être difficile de créer une cohésion entre ses équipes lorsqu’elles adoptent des rythmes de travail différents. Les experts de Jamespot vous apporteront des solutions pour relever ce défi.

En parallèle aura lieu l’atelier “Conception”. Il vous permettra de prendre connaissance des étapes à suivre pour concevoir votre cahier des charges et lancer votre projet collaboratif. Vous pourrez vous rendre à l’atelier “Communication” pour connaître les secrets de Jamespot pour concevoir une stratégie de communication interne efficace.

Cette journée sera également rythmée par des moments d’échanges avec d’autres participants. Ce sera l’occasion de partager son expérience et de faire du réseautage.

Le Jamespot Summit est le rendez-vous incontournable de cette fin d’année. Il vous permettra non seulement de découvrir les évolutions d’usages liées à l’hybridation du travail, mais aussi des outils hautement performants pour améliorer votre communication interne. L’événement ayant lieu dans le métavers, vous pouvez y participer d’où vous souhaitez. Pour ne rien manquer de cette journée exclusive, inscrivez-vous dès maintenant.