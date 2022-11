Le mind mapping est un moyen très efficace de structurer un projet ou une stratégie. Cette méthode consiste à transformer une longue liste d’idées en une représentation visuelle simple à comprendre. Sur le marché, il existe plusieurs outils permettant de créer des cartes mentales. Si ContextMinds est l’un d’entre eux, il est un peu différent de ses concurrents, car il est dédié au SEO. Il permet de trouver et d’organiser ses idées de contenus plus rapidement.

Un whiteboard pour y voir plus clair dans sa stratégie SEO

ContextMinds propose un whiteboard interactif permettant de créer une mindmap. Cela permet d’organiser ses idées de façon visuelle et intuitive. L’outil permet aussi de noter des ébauches.

En fonction de ce que l’on inscrit sur le tableau blanc virtuel, Context Minds génère des idées de contenus et de mots-clés en temps réel. Admettons que l’on souhaite écrire un article sur la méditation bouddhiste. Grâce à son intelligence artificielle (IA), la solution est en mesure de proposer des questions auxquelles les internautes cherchent des réponses, et des termes à inclure dans son texte. Cela peut être “yoga”, “spiritualité” ou encore “bouddhisme et psychologie”. Pour chaque mot-clé, l’outil fournit des statistiques, dont le volume de recherche. Il propose aussi des ressources académiques sur lesquelles s’appuyer pour rédiger son article.

Les suggestions faites par ContextMinds peuvent être déplacées à n’importe quel endroit du whiteboard. On peut créer des groupes d’idées pour chaque contenu, avec un code couleur dédié. On peut aussi les épingler comme une note et y ajouter des images ou encore des vidéos.

Une fois que la mindmap est prête, il est possible de la partager avec ses équipes ou son client. Pour ce faire, il suffit de copier le lien généré. On peut aussi l’exporter en PDF, en PNG ou encore en SVG. Nos interlocuteurs n’ont pas besoin d’un compte ContextMinds pour accéder au contenu.

Enfin, l’outil s’avère très pratique pour trouver des idées de sujets et piloter sa stratégie SEO. Il est en ce moment accessible au petit prix de 69 dollars à vie au lieu de 228 dollars. On peut chercher 6 000 idées de contenus et de mots-clés, obtenir jusqu’à 1 500 suggestions d’articles de la part de ContextMinds et autant d’idées de paragraphes. Bien entendu, des licences avec plus d’options sont disponibles.

