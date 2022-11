Alors qu’Elon Musk a pris la décision de se séparer de près de la moitié des employés de Twitter, l’ancien PDG de l’entreprise, Jack Dorsey, a pris parole en assurant que la situation actuelle était de sa faute.

Arrivé à la tête de Twitter le 27 octobre dernier après un rachat à 44 milliards de dollars, Elon Musk a rapidement enclenché d'importants changements au sein de la société, notamment en se séparant de nombreux de ses dirigeants. Il a également entamé une vaste campagne de licenciements auprès des salariés de l’entreprise, dont la main-d'œuvre devrait être réduite de moitié avec des domaines clés affectés comme les droits de l'Homme, l'accessibilité, l'éthique de l’intelligence artificielle et la curation.

« En ce qui concerne la réduction des effectifs de Twitter, il n'y a malheureusement pas le choix lorsque l'entreprise perd plus de 4 millions de dollars par jour. Toutes les personnes licenciées se sont vues offrir 3 mois d'indemnités de licenciement, soit 50 % de plus que ce que la loi exige », a expliqué Musk dans un tweet. Cela ne semble pas satisfaire les employés de Twitter qui ont lancé un hashtag sur la plateforme baptisé #LoveWhereYouWorked. Celui-ci leur permet de se remercier, de se dire au revoir et de partager des nouvelles personnelles.

En réponse à cet événement, Jack Dorsey a décidé de prendre la parole sur Twitter. C’est la première fois que l’ancien PDG s’exprime de la sorte depuis l’annonce du rachat de la plateforme par Elon Musk au mois d’avril.

L’homme d’affaires a expliqué que la situation découlait principalement de ses propres décisions : « Les gens chez Twitter, passés et présents, sont forts et résistants. Ils trouveront toujours un moyen, quelle que soit la difficulté du moment. Je réalise que beaucoup sont en colère contre moi. Je suis responsable de la raison pour laquelle tout le monde est dans cette situation : J'ai augmenté la taille de l'entreprise trop rapidement. Je m'en excuse », a-t-il déclaré.

Folks at Twitter past and present are strong and resilient. They will always find a way no matter how difficult the moment. I realize many are angry with me. I own the responsibility for why everyone is in this situation: I grew the company size too quickly. I apologize for that.

— jack (@jack) November 5, 2022