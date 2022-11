Le 2 novembre 2022, Wemade, une entreprise coréenne spécialisée dans les jeux blockchain, a bouclé un tour de table de 46 millions de dollars. Parmi les groupes ayant investi dans l'éditeur, Shinhan Asset Management et Kiwoom Securities, mais également Microsoft qui a déboursé 14,8 millions de dollars pour aider l'un des acteurs du blockchain gaming.

Cap vers la blockchain et les cryptomonnaies pour l'éditeur coréen Wemade

Fondée en 2000, Wemade est un développeur de jeux vidéo notamment connue pour sa série de jeux vidéo multijoueurs (MMORPG) Legend of Mir, ayant attiré plus de 120 millions de joueurs en Asie. Dans le but de se diversifier, la firme a lancé en juillet 2022, une plateforme de jeux blockchains du nom de Wemix. Elle offre un catalogue d'une vingtaine de jeux vidéo, la possibilité d'acquérir des NFT en lien avec ses titres vidéoludiques ou des petits bonus permettant d'obtenir un avantage sur les autres joueurs.

Dans la même catégorie Avec Matter l’interopérabilité des objets connectés est maintenant possible

Confiante dans sa stratégie de développement dans la blockchain, l'entreprise a également lancé sa propre stablecoin, une cryptomonnaie dont la valeur est ajustée en fonction du cours du dollar américain. Elle se nomme Wemix et peut justement être utilisée dans la plateforme récemment développée par Wemade.

Selon TechCrunch, pour se développer davantage dans ce secteur, la société a lancé un tour de table qui s’est conclu au début du mois de novembre sur un montant total de 46 millions de dollars. Shinhan Asset Management, entreprise de gestions d'actifs associée à BNP Paribas, a investi pour 21,2 millions de dollars, tandis que Kiwoom Securites, une entreprise connue pour fournir des services financiers, a contribué à hauteur de 10,5 millions d'euros.

Microsoft s'immisce petit à petit dans la blockchain

Afin de boucler ce tour de table, c'est ni plus ni moins que Microsoft qui a décidé de mettre près de 15 millions de dollars pour soutenir Wemade. « Il s’agit d’un investissement significatif réalisé par des investisseurs financiers et stratégiques réputés ayant fait leurs preuves », précise Henry Chang, le PDG de Wemade, dans un communiqué. « Si la crypto Wemix fonctionne avec succès comme prévu, il contribuera non seulement à la croissance de l’écosystème Wemix, mais deviendra également une monnaie clé pour les transactions blockchain », précise-t-il.

Plus que jamais, Microsoft parie sur le monde du jeu vidéo. La firme dirigée par Satya Nadella pourrait acquérir Activision Blizzard, malgré les réticences de la Competition and Markets Authority, l'autorité britannique en charge de la concurrence. De plus, elle scrute activement l'écosystème des éditeurs de jeu vidéo chinois afin de trouver une pépite vidéoludique, à l'instar de Geinshin Impact pour la PlayStation de Sony.

Pour ce qui est de la blockchain et des cryptomonnaies, Microsoft n'a pas réellement fait d'investissement majeur. À noter la prise de participation au sein de ConsenSys, une entreprise développant et fournissant des applications sur la blockchain Ethereum principalement. Plus récemment, en août 2022, Microsoft avait subventionné Star Heroes, un jeu blockchain, afin qu'il puisse accéder à des outils leur permettant de perfectionner le jeu.