Twitter a annoncé, le 6 novembre, que le lancement de la nouvelle formule de Twitter Blue, son offre premium, allait être décalé au 9 novembre, après les élections de mi-mandat aux États-Unis. Les utilisateurs et les employés du réseau social craignent que la modification du système de vérification puisse être utilisée afin de manipuler les discours.

Twitter a commencé à déployer son abonnement Twitter Blue auprès de certains utilisateurs de la plateforme. « Le pouvoir au peuple. Votre compte bénéficiera d’un badge d’authentification bleu, tout comme les célébrités, les entreprises et les hommes politiques que vous suivez déjà », précise la description de la mise à jour.

The new Blue isn’t live yet — the sprint to our launch continues but some folks may see us making updates because we are testing and pushing changes in real-time. The Twitter team is legendary. 🫡 New Blue… coming soon! https://t.co/ewTSTjx3t7

— Esther Crawford ✨ (@esthercrawford) November 5, 2022