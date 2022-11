Elon Musk a-t-il été trop vite en besogne lors du licenciement de près de 3 700 employés de Twitter ? Selon les informations de Bloomberg, quelques jours seulement auront suffi pour que des salariés se voient proposer d’être réembauché. En parallèle de nombreuses offres d’emploi sont apparues sur LinkedIn.

Voilà une nouvelle révélation embarrassante pour Twitter et son nouveau patron. La brutalité avec laquelle ont été virés près de la moitié des salariés du réseau social le 4 novembre a été abondamment commentée, une action en justice a même été engagée par les employés. Ces derniers ont appris qu’ils ne faisaient plus partie de l’entreprise par un simple mail, certains l’ont réalisé lorsqu’ils ne sont plus parvenus à accéder à ses systèmes internes.

Elon Musk avait expliqué dans un tweet que « Concernant la réduction des effectifs de Twitter, il n'y a malheureusement pas le choix lorsque l'entreprise perd plus de 4M$/jour ». Le milliardaire doit rapidement rentabiliser son achat à 44 milliards de dollars.

Regarding Twitter’s reduction in force, unfortunately there is no choice when the company is losing over $4M/day.

Everyone exited was offered 3 months of severance, which is 50% more than legally required.

— Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022