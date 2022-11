À l’occasion de l’Apsara Conference 2022 se déroulant à Hangzhou (Chine), Ant Group Digital Technologies, appartenant à l’entreprise de services financiers Ant Group a présenté son nouveau produit, Letus (Log-structured Efficient Trusted Universal Storage). Cet outil technologique développé par l’équipe AntChain vise à améliorer le stockage de la donnée sur les infrastructures blockchain tout en réduisant les coûts opérationnels.

Le 24 octobre 2020, Jack Ma, fondateur d’Ant Group, exprimait publiquement que « les banques chinoises se comportent comme des prêteurs sur gage. » Les conséquences d’une telle déclaration ne se sont pas fait attendre. L’introduction en bourse d’Ant Group, estimée à 29 milliards d'euros, soit la plus importante introduction de l’histoire, est finalement suspendue le 5 novembre 2020. De nouvelles réglementations sur les services financiers sont graduellement imposées à l’entreprise chinoise dans les mois qui suivent, imposant un profond bouleversement de son cœur d’activité. Plusieurs départs de dirigeants sont annoncés dont Jack Ma, visé par une enquête pour corruption.

En réponse, Ant Group opère un changement forcé de modèle économique. Contrainte de réduire la part des services financiers de ses activités initialement immatérielles, l’entreprise se déporte vers des produits matériels à destination du secteur de l’économie digitale.

Le produit LETUS est destiné à stocker une quantité massive de données sur les nœuds d’un réseau blockchain, en optimisant la consommation d’énergie nécessaire et en réduisant le temps de latence. Selon Yan Ying, Directeur Technique d’AntChain, « par rapport aux solutions industrielles courantes actuelles, LETUS peut améliorer le débit de stockage de 15 fois, réduire la latence de 90 % et économiser la bande passante et l'espace disque utilisés de 95% et 60%, respectivement. » D’autres produits liés à la blockchain ont déjà été développés par la même entreprise, à l’instar de la Blockchain Transmission Network (BTN), une technologie blockchain de communication ainsi que FAIR, une plateforme collaborative de partage de données.

La métamorphose contrainte d’Ant Group semble en bonne voie. Mais seule la réaction du pouvoir étatique chinois dans les prochains mois, pourtant publiquement ouvert à l'innovation technologique déterminera son succès.