Séduire ses prospects est le défi de toute entreprise. Il faut choisir les bons mots, trouver la bonne approche, lui inspirer confiance… Autant dire que ce n’est pas la tâche la plus évidente. Bien souvent, les messages de prospection restent sans réponse, car ils manquent d’engagement. Pour captiver l’attention des destinataires, il peut être judicieux d’utiliser d’autres méthodes. ReachOut.AI permet par exemple d’envoyer des vidéos personnalisées pour chaque prospect.

Engager ses prospects dès la première interaction

ReachOut.AI permet de transformer de simples e-mails de prospection en vidéos personnalisées et engageantes. Pour cela, il n’est même pas nécessaire de s’enregistrer. C’est très simple : tout d’abord, il faut connecter son CRM, sa plateforme d’e-mailing ou télécharger sa spreadsheet dans l’outil. Les informations qu’ils contiennent permettront de créer la campagne de prospection. On peut aussi utiliser la base de données de l’outil, qui contient plus de 330 millions de contacts B2B et B2C vérifiés pour trouver de nouveaux prospects.

La prochaine étape consiste à choisir son avatar, généré grâce à l’intelligence artificielle. ReachOut.AI propose une bibliothèque avec de nombreux choix. On peut entrer des critères pour filtrer sa recherche, par exemple homme ou femme, une personne qui a entre 20 et 39 ans, choisir sa voix… Le but est de choisir le visage qui représentera notre business. C’est comme si c’était un commercial qui faisait partie de l’équipe.

Il faut ensuite choisir un arrière-plan dans lequel on mettra en scène notre avatar. Là encore, ReachOut.AI en présente une large palette : un bureau, un espace avec une vue de rêve, une salle de réunion… Bien entendu, on peut télécharger son propre fond pour plus de réalisme. On peut toutefois enregistrer une vidéo à l’avance, puis ajouter un fond dynamique. La miniature peut être personnalisée.

On peut également générer automatiquement des landing pages pour chaque vidéo, avec des boutons Call-To-Action (CTA) et des widgets de chat pour stimuler l’engagement. Pour cela, il est possible d’utiliser son propre nom de domaine.

Une fois les séquences e-mail rédigées, la campagne est prête. Pour suivre les retombées de celle-ci, il suffit d’utiliser l’outil d’analytics mis à disposition par ReachOut.AI.

Toutes ces fonctionnalités sont en ce moment disponibles à partir de 79 dollars à vie au lieu de 1 249 dollars. Autant dire qu’il s’agit d’une offre à ne pas manquer. Elle permet de créer jusqu’à 150 heures de vidéo par mois, de générer dix avatars et de profiter de tous les avantages de l’outil. Deux autres licences sont disponibles avec plus de possibilités.

