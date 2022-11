Face au succès rencontré l’année précédente, l’European Cyber Week revient pour une nouvelle édition. Organisé par le Pôle d’Excellence Cyber et Hopscotch Congrès, l’événement se tiendra cette fois-ci du 15 au 17 novembre à Rennes, au couvent des Jacobins. Les spécialistes du cyber s’y réuniront pour discuter de la cyberdéfense européenne de demain. Au programme, de nombreuses conférences, keynotes et tables rondes pour apporter des solutions aux enjeux de développement économique et industriel, de formation ou encore de recherche.

Un programme bien ficelé

Les trois jours seront rythmés par des conférences scientifiques, des présentations et des rencontres. Au total, une vingtaine d’événements seront à découvrir. Ils permettront d’échanger autour de la cybersécurité nationale et internationale, des sujets qui sont au cœur de l’actualité. Des intervenants de renoms seront présents pour partager leur expertise. Ils exercent à l’ANSSI, l’Agence spatiale européenne, Thalès, Airbus, Orange Cyberdefense, Sopra Steria ou encore Capgemini.

Ils aborderont plusieurs thématiques. Jean-Karim Zinzindohoue, Directeur Technique de France Identité, interviendra lors de la conférence C&SAR, organisée par le Ministère des Armées. Elle tournera autour d’une question : « Comment garantir la confiance dans un monde décentralisé ? ».

L’European Cyber Week consacrera par ailleurs une journée complète à la cyberdéfense à l’échelle continentale. Pour cette occasion, une conférence sur la cybersécurité dans le domaine spatial et les entreprises aura lieu. Une table ronde sur la politique et le cadre réglementaire européen en matière de cybersécurité se tiendra le même jour.

L’événement sera aussi une opportunité pour en apprendre davantage sur les spécificités et les difficultés liées à l'application de l’IA à l’ensemble des domaines de la Défense. Le Ministère des Armées interviendra à ce sujet lors de la conférence CAID - Conference on Artificial Intelligence for Defense.

Un gros plan sur l’attractivité de la filière professionnelle sera fait au travers de témoignages, d’échanges et de deux tables rondes :

Les femmes dans la cyber : un éventail d’opportunités ;

Les profils neuro-atypiques : une nouvelle opportunité pour la filière cyber.

Rencontrer des experts cyber

L’European Cyber Week rassemblera tout l’écosystème d’excellence français et européen. Il s’agit d’une occasion d’échanger avec les décideurs et experts de la cybersécurité et de l’intelligence artificielle.

Les participants pourront profiter de ces conversations pour nourrir leur réflexion, mais également pour développer leur réseau. Ils pourront communiquer autour de leur actualité, trouver des partenaires et séduire de nouveaux clients.

Ces trois jours d’échanges visent par ailleurs à valoriser les activités de formation et de recrutement.

Vous l’aurez compris, il s’agit d’un rendez-vous incontournable pour tout acteur œuvrant dans les filières de la cybersécurité et de la cyberdéfense. Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site de l’European Cyber Week.