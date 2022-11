Du 1er au 7 novembre a lieu la semaine des « Creators » organisée par Meta. Le 2 novembre, l’entreprise californienne a partagé de nouveaux outils pour aider les créateurs de contenus présents sur Facebook et Instagram à se développer et à gagner de l’argent grâce à leurs créations. Au programme, des abonnements sur Instagram, des profils professionnels sur Facebook et des NFT.

De nouvelles méthodes de rémunération sur Facebook et Instagram

Le géant des réseaux sociaux a annoncé le déploiement sur Instagram des abonnements payants à tous les créateurs éligibles, c’est-à-dire ayant plus de 18 ans et plus de 10 000 abonnés, aux États-Unis. Cette fonctionnalité était en test depuis le début de l’année auprès de 10 profils sélectionnés par Instagram. Les personnes concernées pourront proposer un abonnement mensuel à leurs abonnés au tarif de leur choix, entre 0,99 dollar et 99,99 dollars. Leurs abonnés premium auront accès à des publications et des lives exclusifs.

Toujours dans cette optique de proposer aux créateurs de contenus de nouvelles sources de revenus, Meta a révélé l’arrivée des « Stars » sur Facebook et des « Gifts » sur Instagram. Les « Gifts » sont des cadeaux que peuvent offrir les utilisateurs d’Instagram lorsqu’ils visionnent des Reels, ces courtes vidéos inspirées de TikTok. L’argent utilisé pour acheter ces présents numériques est ensuite reversé à la personne à l’origine de la vidéo. Les « Stars », elles, sont le même produit que les « Gifts », mais ne sont disponibles que sur les lives Facebook.

Enfin, Meta a présenté les profils professionnels Facebook. Ces derniers vont permettre aux créateurs de contenus de monétiser leurs lives et de toucher les revenus publicitaires générés par leurs Reels.

Pour Meta, NFT et métavers vont de pair

Ce n’est pas une nouvelle, Meta investit lourdement dans le métavers que Mark Zuckerberg considère comme le prochain chapitre d’Internet. Si ces investissements plombent lourdement ses finances, la société basée à Menlo Park continue de préparer l’écosystème dans lequel évolueront ses projets.

Et qui dit métavers dit NFT. En mai, Meta avait déjà lancé Digital Collectibles sur Instagram, une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de la plateforme de mettre en valeur les jetons non fongibles en leur possession. Deux mois plus tard, en juillet, elle sortait des outils similaires sur Facebook.

Aujourd’hui, Meta dévoile les ajouts apportés à Digital Collectibles, à savoir la possibilité de créer ses propres NFT et de les vendre sur Instagram. Les créateurs de contenus pourront bientôt proposer leur art sous la forme d’actifs numériques existants sur la blockchain Polygon. Ils auront la possibilité d’exposer leur collection et de la proposer à l’achat au sein du réseau social. Pour le moment, cette fonctionnalité est réservée à une poignée de personnes aux États-Unis.

Il est clair que si Meta propose de plus en plus de moyens de gagner de l’argent, c’est pour éviter que ses influenceurs désertent ses plateformes pour aller chez ses concurrents. Récemment, TikTok a proposé un nouveau fonds de créateurs. Certains créateurs ont multiplié jusqu’à 80 leurs revenus.