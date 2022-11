Disney a présenté, le 1er novembre, son projet de commerce en ligne réservé aux membres Disney+. Les abonnés à son service de streaming pourront profiter, en exclusivité, de produits dérivés provenant de plusieurs licences phares de l’entreprise. Cette nouveauté marque la volonté de Disney+ d’offrir une formule d’abonnement similaire à celle d’Amazon Prime, proposant davantage de bénéfices.

S’abonner, visionner, acheter

Depuis le début du mois, les membres résidant aux États-Unis, et ayant plus de 18 ans, ont la possibilité d’acheter des produits dérivés exclusifs en se connectant avec leur compte sur la boutique en ligne Disney. Ces derniers sont tirés des univers des films de Disney Animation Studios, Pixar, ou encore Marvel.

Les utilisateurs du service de vidéo à la demande se verront suggérer des achats lorsqu’ils regardent des programmes liés à Star Wars, Black Panther, Doctor Strange in The Multiverse of Madness, La Reine des Neiges 2 ou Buzz l’Éclair. Ils pourront scanner un QR code pour accéder directement aux pages des objets sur le site de commerce en ligne du géant du divertissement.

Dans une déclaration relayée par TechCrunch, Alisa Bowen, présidente de Disney+, explique que « l’accès privilégié à cette collection de produits sélectionnés est le dernier exemple en date des nombreuses façons que nous expérimentons pour améliorer l’expérience des utilisateurs sur Disney+, ce qui inclut l’amélioration des avantages abonnés ».

Disney+ veut proposer un abonnement similaire à Amazon Prime

Les dirigeants de Disney avaient déjà donné quelques indices sur leur projet de commerce en ligne et les avantages rattachés à l’abonnement en septembre. Depuis quelques mois, la société basée à Burbank, en Californie, cherche à regrouper ses services et ses produits sous une même formule fortement inspirée d’Amazon Prime. Elle aurait également pour ambition de proposer des réductions voire des accès privés aux parcs d’attractions et aux hôtels Disney. Pour le moment, aucune date et aucun tarif n’ont été communiqués par l’entreprise.

En attendant, Disney+, comme son concurrent Netflix, devrait bientôt lancer son abonnement incluant de la publicité. Celui-ci coûtera 7,99 dollars par mois.