Les pop-ups sont des contenus efficaces pour communiquer autour d’un nouveau produit, récolter des réponses à un sondage ou encore capturer des leads. Leur conception demande de manier les rouages du codage. Pour les néophytes en la matière, pas de panique, il existe d’innombrables outils no code. Certains permettent de créer des pop-ups soignés en dix minutes, comme Popupular. Il faut maîtriser la langue de Shakespeare pour exploiter tout le potentiel de l’outil.

Créer des pop-ups impactants

Grâce à l’intégration d’applications tierces, Popupular permet d’insérer différents types de contenus dans nos pop-ups. Il peut s’agir d’une page web, d’une vidéo YouTube, d'une image, un Google Form, un calendrier Calendly… En somme, les possibilités sont nombreuses.

Une fois que l’on a sélectionné celle qui nous convient, vient le moment de configurer notre pop-up. Pour cela, Popupular met à disposition une large palette de fonctionnalités. L’une d’entre elles sert à paramétrer les déclencheurs. Ils déterminent les actions que le visiteur doit effectuer pour que la pop-up se déclenche, ou non. Cela peut être le fait de scroller ou de cliquer à un endroit précis.

Il faut aussi définir la ou les pages sur lesquelles s’afficheront la pop-up, ainsi que l’horaire et la fréquence d’affichage. Dans le cas où l’on intégrerait une vidéo, on peut activer ou désactiver la lecture automatique de celle-ci.

L’outil Popupular fonctionne avec une extension Chrome. Elle permet de créer, modifier et prévisualiser notre pop-up depuis notre site web. Cela aide à se rendre compte des modifications qui pourraient être effectuées et de toujours améliorer l’expérience utilisateur. Aucune connaissance en codage n’est requise.

Popupular offre donc des possibilités de création multiples. Il est possible de se lancer dès aujourd’hui dans la conception de vos pop-ups, et ce, à moindre coût. L’outil est accessible dès 99 dollars à vie au lieu de 420 dollars sur la marketplace AppSumo. Toutes les fonctionnalités sont incluses, et 100 000 vues de pop-up par mois sont comprises par code.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.