C'est un vent de panique qui souffle actuellement chez Instagram. En effet, l’application américaine rencontre un incident majeur : des millions de comptes ont été suspendus, sans aucune raison.

La panne d'Instagram semble résolue

Le lundi 31 octobre, les messages d’incompréhension des internautes se sont multipliés, montrant ainsi l’ampleur de la panne. Plusieurs ont publié des captures d’écran de l’application sur Twitter. Sur son compte Twitter, le réseau social a aussi tenté de rassurer ses utilisateurs en expliquant avoir « résolu le bug ».

La plateforme précise que ce bug a effectivement causé des problèmes d'accès aux comptes de personnes situées dans différentes parties du monde et entraîner un changement temporaire du nombre de followers pour certains. Instagram et Adam Mosseri, le patron de la plateforme, présentent leurs excuses.

Concrètement, les internautes victimes de ce bug ont vu apparaître la mention suivante « nous avons suspendu votre compte le 31 octobre 2022, il vous reste 30 jours pour contester cette décision». Une page qui d'ordinaire. Très vite, le mot-clé #instagramdown a rassemblé des milliers de tweets venus du monde entier.

Un bug international, au vu des nombreux tweets publiés dans toutes les langues depuis quelques heures. Il y a deux cas différents : les utilisateurs qui n'arrivent tout simplement plus à se connecter et ceux qui ont remarqué que le nombre de followers a soudainement chuté (les comptes de leurs followers été justement suspendus).

La panne d'Instagram a commencé lundi matin et a vraisemblablement déjà été résolue. Les rapports sur ce phénomène semblent mettre en avant le lien entre les propriétaires de l'iPhone et les comptes suspendus. Certains ont même expliqué que leur application plantait et était inutilisable depuis quelques jours, avant la dernière mise à jour qui a permis de résoudre le bogue.

Hier matin, le compte Instagram de Cristiano Ronaldo avait tout de même perdu 3 millions de followers. Il est rapidement revenu à ses 493 millions. Même chose pour le compte d'Instagram qui avait aussi perdu plus d'un million de followers.