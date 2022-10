Pour les marketeurs, les communicants comme les e-commerçants, la fin d’année est une période intense. Elle est rythmée par de nombreux événements sur lesquels il faut capitaliser, comme le Black Friday ou Noël. Pour y parvenir, il faut s’intéresser à de nouvelles actions à mettre en place et de nouveaux leviers à activer.

Les webconférences sont d’excellentes ressources pour repenser sa stratégie. Cette semaine, nous vous en proposons cinq qui sauront satisfaire vos besoins. Certaines sont en direct, tandis que d’autres sont en replay. Pour en découvrir davantage, rendez-vous sur notre agenda de webinars.

Un webinar pour découvrir les 10 KPIs social ads à suivre dans l’e-commerce

Qui ? Agorapulse

Quand ? Le 03/10/22

À quelle heure ? À 10h

Sujet : Durant ce webinar e-commerce, Agorapulse vous donnera les 10 KPIs à suivre pour vos publicités sur les réseaux sociaux.

S’inscrire

Une conférence en replay pour créer des campagnes d’influence engageantes et pleines d’authenticité

Qui ? Meltwater

Sujet : Meltwater partage des conseils et des recommandations pour bien maîtriser le marketing d’influence. Le but : atteindre ses objectifs de conversion et de notoriété.

S’inscrire

Un événement en replay pour améliorer son parcours d’achat

Qui ? PayPlug

Sujet : Pour vous aider à optimiser votre parcours d’achat, PayPlug présente le cas de la marque de chaussures M. Moustache. Le créateur de celle-ci dévoile comment accroître ses conversions.

S’inscrire

Un webinaire en replay pour optimiser sa stratégie SEO grâce à deux techniques

Qui ? CyberCité

Sujet : CyberCité vous explique comment améliorer votre stratégie SEO en associant netlinking et maillage interne. L’expert dévoile comment utiliser la force de ces deux techniques.

S’inscrire

Une conférence en replay pour renforcer sa campagne drive-to-store grâce au géomarketing

Qui ? The Ramp

Sujet : Dans ce webinar en replay, The Ramp revient sur les avantages du géomarketing. Cela consiste à analyser le comportement des individus en prenant en compte les notions d'espace. Cette méthode est utile pour booster des campagnes drive-to-store.

S’inscrire