Tout comme un navigateur a besoin de sa boussole, un e-commerçant doit s’appuyer sur des indicateurs clés de performance (KPIs) pour assurer la bonne croissance de son business. C’est notamment le cas pour les social ads. En participant au webinar du jeudi 3 novembre 2022 organisé par Agorapulse, l’outil français leader dans la gestion des réseaux sociaux, vous découvrirez comment bien exploiter le CTR, le hook rate, ou encore le taux de stop-scroll… Ces termes ne vous disent rien ? Il n’est pas trop tard pour vous perfectionner dans le domaine des social ads.

En effet, tout le défi de la mise en place d’une stratégie social ads réside dans la bonne compréhension de ces indicateurs et dans leur mise en application. Cela ne s’invente pas et c’est justement pour cette raison qu’Agorapulse a décidé de faire appel à des experts de choix pour participer à ce live.

En vous inscrivant à ce webinar du jeudi 3 novembre, vous profiterez des conseils avisés d’Etienne Garcia, consultant indépendant, ancien de Google et Meta, spécialiste des social ads.

Deuxième invité qui maîtrise également le sujet sur le bout des doigts : Thomas Jossomme, fondateur de l’agence XPLR. Dans le cadre de son activité, il accompagne des e-commerçants de toutes tailles (CAC40, startups) dans leur publicité digitale. Ses expertises : le media buying et les créations qui performent.

Pour animer ce live, Deborah Orzech, Content Marketing Manager chez Agorapulse, sera au micro en direct sur LinkedIn et YouTube. Comme vous le découvrirez le 3 novembre, tout le défi reste de suivre les bons KPIs. Lors de cette conférence spécialement pensée pour les acteurs du e-commerce, Deborah Orzech et les deux experts vous présenteront les 10 KPIs à suivre pour que vos social ads soient performantes. Accrochez-vous, cela pourrait bien révolutionner votre business.

Pour faire simple, les social ads ont pour but de promouvoir votre marque et vos produits afin que vous puissiez rapidement augmenter le trafic sur votre site web, générer plus d’engagement sur vos publications, mais surtout vendre davantage. Avec une bonne maîtrise des social ads, vous pouvez accélérer votre activité et espérer des résultats satisfaisants, même si votre site web n’est pas forcément bien placé dans les résultats de recherche SEO.

C’est un moyen d’amplifier votre activité e-commerce. Encore faut-il être en mesure de maîtriser les indicateurs clés de performance… Rendez-vous le 3 novembre pour participer au webinar d'Agorapulse sur le sujet.