La Semiconductor Industry Association a publié, le 28 octobre, ses chiffres mensuels sur les ventes mondiales de semi-conducteurs : pour la première fois depuis le début de l’année 2020, elles sont en baisse. Celle-ci est de 0.5% sur le mois de septembre 2022 par rapport au mois d’août précédent, et de 3% comparée au mois de septembre 2021.

La Corée du Sud affectée par la chute des ventes de semi-conducteurs

Des chiffres inquiétants pour la Corée du Sud, les semi-conducteurs représentant la principale source de revenus de l'économie du pays.

« Après une forte croissance tout au long du premier semestre 2022, les ventes mondiales de semi-conducteurs ont ralenti ces derniers mois, diminuant en septembre sur une base annuelle pour la première fois depuis janvier 2020 dans un contexte de vents contraires macroéconomiques », a déclaré John Neuffer, président et directeur général de la Semiconductor Industry Association. « Les perspectives du marché à long terme restent toutefois solides, car les semi-conducteurs continuent de prendre une place de plus en plus importante dans notre économie numérique ».

Fleuron de la production de puces électroniques sud-coréennes, Samsung s’était déjà avancé en début de mois, anticipant une baisse des revenus dans les semi-conducteurs. Au troisième trimestre, Samsung s’attend à voir ses bénéfices s’effondrer de plus de 30% par rapport à l’année dernière.

Le contexte géopolitique moribond entourant l’industrie des semi-conducteurs impacte également d’autres acteurs. Le fabricant sud-coréen de puces mémoires SK Hynix vient d’annoncer il y a quelques jours une diminution de 60 % de ses gains au troisième trimestre.

Une contraction des ventes du secteur qui devrait se prolonger sur 2023, les experts mettant en avant un ralentissement de la demande des consommateurs dans un contexte inflationniste.

Un facteur important à considérer dans cette perspective baissière : les mesures protectionnistes prises par le gouvernement américain pour protéger l’export de ses technologies vers les fabricants de puces chinois. L’Administration générale des douanes chinoises relevait en effet récemment une chute de 13% de ses importations de semi-conducteurs depuis le début d’année.