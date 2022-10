Alors qu’Elon Musk est aux commandes de Twitter depuis moins d’une semaine, le milliardaire à déjà de grands projets pour le réseau social. Pour commencer, il prévoirait de modifier l’offre Twitter Blue, le service premium de la plateforme. Le coût de l’abonnement risquerait d'augmenter drastiquement. Les abonnés pourront, en contrepartie, obtenir un badge de certification.

À peine investi de ses nouvelles missions, Elon Musk a donné ses premières directives. The Verge a révélé, le 31 octobre, qu’il aurait demandé à plusieurs employés de travailler expressément sur la modification de Twitter Blue. Il leur aurait donné jusqu’au 7 novembre prochain pour repenser intégralement la formule sous peine de se faire renvoyer.

Le tarif de Twitter Blue devrait passer de 4,99 dollars par mois à 19,99 dollars. Les abonnés bénéficieront d’un badge de certification similaire à celui possédé par les personnes possédant une certaine notoriété. Les personnes déjà en possession de cette distinction auront 90 jours pour souscrire à Twitter Blue, auquel cas elle serait retirée de leur profil.

@sriramk any chance in helping with verification? Denied some 4-5 times despite large following and working to share spaceflight/rocket launches to the masses via my photography. Published in a plethora of huge outlets but Twitter doesn’t seem to care! https://t.co/efL1l1H2d9

— John Kraus (@johnkrausphotos) October 30, 2022