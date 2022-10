Les réseaux sociaux permettent de développer rapidement des communautés autour de sa marque ou de valeurs communes. C’est pour cette raison que les créateurs de Hawker ont voulu créer une plateforme à mi-chemin entre Twitter et Reddit. Elle permet de créer, développer et rejoindre des communautés publiques ou privées. Elles peuvent être monétisées.

Monétiser des communautés

Sur Hawker, on retrouve certaines fonctionnalités inspirées de Reddit et Twitter. Par exemple, il est possible de créer des communautés autour d’une thématique, comme le cinéma, la mode ou encore les mêmes. Cela se rapproche des subreddits, les forums dédiés à des sujets spécifiques sur Reddit.

Dans la même catégorie Le Twitter d’Elon Musk doit désormais faire face au fardeau de la dette

Les membres y postent les contenus de leur choix. Il n’y a pas de limites de caractères comme c’est le cas sur Twitter. Les utilisateurs peuvent donc écrire de longues publications. On retrouve quelques outils présents sur la plupart des éditeurs de texte, comme le gras, l’italique ou encore le soulignage. Des citations peuvent aussi être ajoutées, tout comme des hyperliens. Pour enrichir sa publication et illustrer son propos, il est possible d’ajouter des visuels.

On peut suivre d’autres membres pour connaître leur activité sur Hawker. Cela permet de rencontrer des individus avec des centres d’intérêt communs. On peut échanger librement autour d’une thématique à travers des publications. Les créateurs de Hawker indiquent que la censure et le shadow banning n’ont pas lieu sur la plateforme.

Pour les Hawkers, c’est-à-dire les créateurs de communautés, des fonctionnalités de monétisation sont proposées. Les membres peuvent aussi attribuer des tips.

Enfin, la plateforme est accessible gratuitement. Une simple inscription est nécessaire. À noter qu’il est nécessaire de maîtriser l’anglais pour profiter pleinement des fonctionnalités de Hawker.