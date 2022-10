Microsoft a dévoilé, le 25 octobre, ses résultats financiers pour le premier trimestre de sa nouvelle année fiscale 2023, de juillet à septembre. Pour la première fois, depuis qu'il s’est offert GitHub en 2018, le géant de la technologie a communiqué sur les données financières du service d’hébergement de code open source. En l’espace de quatre ans, la plateforme a multiplié par 5 son chiffre d’affaires et par 3 son nombre d’utilisateurs actifs.

GitHub continue de grandir

GitHub a été racheté pour 7,5 milliards de dollars en juin 2018 par Microsoft et depuis, silence radio. La société américaine n’a jamais partagé d’informations sur les performances du service. Quatre ans plus tard, elle l'évoque enfin avec un point sur la santé financière de son acquisition.

Dans un communiqué, Satya Nadella, président-directeur général de Microsoft, annonce que « depuis notre acquisition, GitHub a atteint un chiffre d’affaires annuel d’un milliard de dollars et la philosophie de GitHub, axée sur les développeurs, n’a jamais été aussi forte ». Il ajoute que « plus de 90 millions de personnes utilisent aujourd’hui ce service ». À titre de comparaison, GitHub générait 200 millions de dollars par an en 2018 et comptait alors environ 28 millions de personnes.

L’alliance entre Microsoft et GitHub fonctionne bien

Depuis le rachat, l’entreprise basée à Redmond a laissé GitHub et ses employés travailler à leur façon. En 2018, les développeurs présents sur la plateforme s’inquiétaient de la direction que celle-ci pouvait prendre sous le contrôle de Microsoft. Ils craignaient que des changements soient apportés sur le fonctionnement du service et que les offres gratuites soient réduites au profit de fonctionnalités payantes.

Au cours des années, c'est l’inverse qui s’est produit. GitHub a continué de proposer de plus en plus de services gratuitement. La présence de Microsoft a également permis de produire de nouveaux outils. C’est le cas de GitHub Copilot, une intelligence artificielle capable de générer des lignes de codes développés en partenariat avec OpenAI en juillet 2021.