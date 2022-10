E-commerce, fintech, marketing… La plupart des secteurs utilisent Google Sheets pour organiser et analyser leurs données. Il s’agit d’une tâche essentielle au bon fonctionnement d’une entreprise, mais qui demande beaucoup de temps. Face à ce problème, de nombreux outils pratiques ont vu le jour sur le marché. Logic Sheet est l’un d’entre eux. Il permet d’automatiser ses feuilles de calcul en quelques instants afin de gagner en efficacité. Le tool n’est accessible qu’en anglais.

Automatiser les tâches répétitives

Logic Sheet est un outil qui s’intègre directement au tableau en ligne de Google. Pour automatiser une tâche, il suffit de cliquer sur le bouton “New automation”. On nomme ensuite son nouveau workflow, puis on définit les déclencheurs et autres caractéristiques. Cela peut être d’ajouter une nouvelle ligne document lorsqu’un contact remplit un formulaire. Bien entendu, il est possible d’ajouter des conditions.

Logic Sheet s’intègre à Zapier. Cela signifie qu’il peut être connecté à différentes applications et services, tels que Gmail ou Slack. Cela ouvre le champ des possibilités et permet de créer un espace de travail entièrement connecté. Si l’on reprend l’exemple de formulaire, on peut configurer Slack afin de recevoir une notification dès que l’on reçoit une nouvelle réponse.

Il ne s’agit que d’une des nombreuses automatisations possibles. On peut définir des mises à jour automatiques, configurer l’envoi d’e-mails lorsqu’une modification a été effectuée sur le spreadsheet et bien plus encore. À nous de définir les actions et les éléments déclencheurs pour créer notre workflow.

En parallèle, Logic Sheet permet d’importer des données à partir d’un point de terminaison d’une API. C’est aussi possible depuis une base de données SQL. Des formules personnalisées peuvent alors être mises en place, comme “=LogicSheetAPI”, afin que les informations soient constamment à jour. Il est important de préciser que l’outil est conforme au RGPD.

Profiter de toutes ces fonctionnalités à moindre coût, c’est en ce moment possible. La marketplace AppSumo affiche Logic Sheet à 99 dollars à vie au lieu de 899 dollars. Avec cette offre, l’outil peut être utilisé sans limites.

