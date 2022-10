À en croire le dernier rapport de Google, l’investisseur public singapourien Temasek Holdings et le cabinet de conseil Bain & Company, la crise ne semble pas avoir eu raison des entreprises des technologies de l’information et la communication d’Asie du Sud-Est. Si les trois entreprises ont prévu en 2018 que l’économie de l’Internet de cette région serait valorisée à 240 milliards de dollars d’ici 2025, la donne a complètement changé quatre ans plus tard. Les 6 pays concernés par l’étude combineraient à eux seuls 200 milliards de dollars en valeur brute de marchandises d’ici la fin de l’année.

En avance de 3 ans par rapport aux prévisions

Le développement de l’économie du numérique en Asie du Sud-Est a toujours suscité l’intérêt du géant américain Google, de l’investisseur public singapourien Temasek Holdings et du cabinet de conseil américain Bain & Co. En 2018, déjà, l’entreprise cofondée par Larry Page, a décortiqué les données sur l’écosystème numérique local et a avancé des projections pour 2025.

Deux ans plus tard, les trois entreprises ont mis en avant le boom de l’utilisation des services numériques en Asie du Sud-Est. La Covid-19 aurait amélioré la situation en Indonésie, au Vietnam, à Singapour, en Thaïlande, aux Philippines et en Malaisie au point d’arriver à « une adoption du numérique permanente et massive », d’après le rapport. À l’époque, c’est-à-dire en 2020, Google a stipulé que la région étudiée représentait environ 400 millions d’internautes et ne cessait d’enregistrer une ruée d’utilisateurs.

Les données récemment publiées par les trois institutions confirment cette évolution avec un accroissement du nombre d’internautes jusqu’à 460 millions d’utilisateurs pour cette année. Couplée au dynamisme des investisseurs locaux, cette tendance permettra aux six grandes économies de réaliser 200 milliards de dollars en valeur totale des transactions pour 2022.

Quid des facteurs de croissance ?

La croissance de l’économie du numérique en Asie du Sud-Est est propulsée par des facteurs multiples. « Les services VTC, commerce en ligne, les offres de voyages en ligne et les médias numériques » y contribuent massivement d’après Capital. « La nouvelle étude [datant de 2018] ajoute de nouveaux secteurs comme la livraison de repas en ligne, la musique par abonnement et la vidéo à la demande », affirme le média.

En se basant ce même rapport, CNBC préconise une liste additive incluant les services financiers numériques comme les paiements, les transferts de fonds, les prêts, les investissements ou encore les assurances qui seraient devenus courants après la pandémie de la Covid-19.

« Le commerce électronique continue de s’accélérer, la livraison de nourriture et les médias en ligne reviennent à des niveaux de croissance pré-pandémiques, tandis que la reprise des voyages et des transports à des niveaux pré-COVID prendra du temps », a précisé Google.

Ces pays de l’Asie du Sud-Est ne manquent pas de surprendre les observateurs avec des taux de croissance élevés dans le secteur du numérique. Comme ils se trouvent actuellement dans une situation de relance, l’atteinte d’une vitesse de croisière semble imminente.