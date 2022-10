Amazon a dévoilé, le 27 octobre, son bilan financier pour le troisième trimestre de 2022. Elle affiche une hausse de ses ventes malgré l’incertitude économique inhérente à l’inflation et au renforcement du dollar. Malgré cette bonne nouvelle, l’entreprise américaine prévoit un ralentissement de sa croissance au cours des fêtes de fin d’année.

La croissance d’Amazon redécolle, mais pour combien de temps ?

Au cours des trois derniers mois, Amazon a enregistré 127,1 milliards de dollars de ventes nettes. C’est 15 % de plus que les 110,8 milliards de dollars du troisième trimestre 2021. Avec 2,9 milliards de dollars de bénéfices nets, le géant du commerce en ligne est de nouveau rentable et met fin à deux trimestres de pertes.

Amazon est portée par sa division de cloud computing qui a réalisé une croissance de 27 % sur l’année glissante et généré 20,5 milliards de dollars. Amazon Web Services, sa filiale cloud, représente 16 % du chiffre d’affaires tout en étant la seule branche à avoir dégagé un bénéfice d’exploitation.

La société basée à Seattle a également profité de son événement annuel Prime Day, deux jours de ventes flash réservées aux membres Amazon Prime. Elle a déclaré qu’il s’agissait de sa plus grosse édition avec 6,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C’est 5 milliards de dollars de plus que les sommes récoltées lors de deux jours de vente classiques. Par ailleurs, son abonnement premium a crû de 9 % et a ramené 8,9 milliards de dollars.

Enfin, Amazon explique que le renforcement du dollar américain à la suite de la guerre en Ukraine et des difficultés économiques a entraîné 2,5 milliards de dollars de pertes au niveau de ses opérations internationales.

Amazon n’a pas de problème avec le secteur publicitaire

Alors que les géants de la tech tels que Meta et Snap font face aux difficultés liées à celle du secteur de la publicité en ligne, Amazon arrive à tirer son épingle du jeu. L’activité publicitaire d’Amazon a augmenté de 25 % par rapport au troisième trimestre 2021 et a rapporté 9,5 milliards de dollars.

Dans son communiqué (PDF), Andy Jassy, président-directeur général d’Amazon, a indiqué qu’« il y a évidemment beaucoup de choses qui se passent dans l’environnement macroéconomique, et nous équilibrerons nos investissements pour être plus efficaces sans compromettre nos paris stratégiques à long terme ».