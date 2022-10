Twitter serait en train de traverser une phase de déclin et de perdre ses abonnés les plus actifs. Des documents internes, entrevus par l’agence de presse Reuters le 26 octobre, montrent que ce n'est pas seulement une poignée de célébrités qui désertent la plateforme. Ces révélations interviennent alors que l’acquisition de Twitter par Elon Musk arrive à son terme.

Les utilisateurs importants quittent Twitter

L’étude interne conduite par Twitter et intitulée « Où sont passés les “Twittos” (nom famillier pour qualifier des personnes utilisant Twitter, NDLR) » indique que les plus gros usagers du réseau social représentent moins de 10 % de l’ensemble des utilisateurs mensuels. Cependant, ils sont à l’origine de 90 % des tweets et génèrent la moitié des revenus mondiaux de l’entreprise. Pour la société basée dans le Delaware, un « gros twittos » est quelqu'un qui se connecte sur la plateforme six ou sept jours par semaine en écrivant trois ou quatre tweets.

Les recherches, axées principalement sur les usagers anglophones du réseau social, expliquent que ce nombre de « twittos » est en « déclin absolu » depuis le début de la pandémie. Ces personnes se dirigeraient chez les concurrents de Twitter comme Instagram ou encore TikTok.

Reuters note qu’il y a un changement d’intérêt des utilisateurs envers Twitter au cours des deux dernières années, notamment autour des sujets abordés sur la plateforme. Les discussions traitant de l’actualité, du sport, du divertissement seraient en perte de vitesse auprès des usagers. En parallèle, les échanges sur la cryptomonnaie et la diffusion de contenus pornographiques sont en plein essor et constituent 13 % des publications sur Twitter.

Cette situation rend le réseau social moins adapté pour les annonceurs qui ont commencé à le délaisser. Fin septembre, alors qu’un scandale mettant en lumière la présence de pédopornographie sur Twitter éclatait, de nombreuses marques telles que Dyson, PBS Kids et Forbes ont suspendu leurs campagnes publicitaires.

La crainte d’Elon Musk se confirme

Les informations révélées par Reuters pourraient bien conforter Elon Musk dans son obsession à propos du nombre de faux comptes sur Twitter. En rachetant le réseau social, le milliardaire prévoit de plus que doubler les revenus publicitaires de l’entreprise d’ici 2028. Or, si le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens monétisables est en baisse, le milliardaire devra sûrement revoir ses attentes. Il s’était par ailleurs déjà inquiété de la présence très faible des comptes les plus suivis de la plateforme début avril, quelques jours avant de proposer son offre de rachat.

Most of these “top” accounts tweet rarely and post very little content. Is Twitter dying? https://t.co/lj9rRXfDHE — Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2022

Se voulant rassurant, un porte-parole du géant des réseaux sociaux a indiqué que « l’audience globale [de Twitter] a continué de croître, atteignant 238 d’utilisateurs actifs quotidiens monétisables au second trimestre 2022 ». L’accord entre Elon Musk et Twitter devrait être finalisé dans les temps, le 28 octobre prochain.