En ligne, les consommateurs s’attendent à obtenir rapidement des réponses à leurs questions. Dans le cas contraire, ils n’hésitent pas à abandonner leur panier et à s’intéresser aux offres des concurrents. Pour éviter cela, il est impératif de mettre en place une solution qui permette de communiquer simplement avec ses visiteurs.

Il existe plusieurs alternatives, dont celle de Let’s Connect. Grâce à ce widget, les prospects peuvent entrer en contact avec un conseiller en quelques instants. Le but est d’en convertir davantage en clients.

Créer une relation client plus humaine

L’objectif de Let’s Connect est que les entreprises redonnent de l’humain à leur relation client, et ce, dès leur premier contact avec leurs prospects.

L’outil permet de personnaliser et d’intégrer un widget ou un QR code à son site web, ou de partager un lien. Grâce à cela, le visiteur peut contacter un membre de l’équipe en cas de question, et non un bot. Il choisit le mode de communication qui lui convient le mieux : chat, appel téléphonique ou appel vidéo. Il n’a pas besoin de télécharger un logiciel ou un outil, ce qui est pratique.

Du côté de l’entreprise, le chargé de clientèle reçoit des informations à propos de la demande entrante afin de pouvoir se préparer au mieux à la conversation avec le prospect. Des documents peuvent être partagés en temps réel et le partage d’écran est proposé. Il est possible de basculer entre différents modes de communication si besoin.

La question, c’est que se passe-t-il si aucun conseiller n’est disponible ? Let’s Connect permet d’intégrer un formulaire de contact à sa page d’accueil. Depuis celui-ci, le prospect peut laisser ses coordonnées afin d’être recontacté, ou prendre directement rendez-vous à la date qui leur convient le mieux. Pour garder un œil sur tous ses meetings à venir, l’outil se synchronise avec Google Calendar et Outlook. Il s'intègre par ailleurs à Zapier.

Let’s Connect permet également de réaliser des tests A/B sur différents widgets afin d'optimiser l'expérience client et d’accroître son trafic.

Concernant l’intégration du widget, le processus est simple. Il suffit de copier et de coller un bout de code dans le footer de son site web.

Les fonctionnalités de Let’s Connect sont accessibles à partir de 69 dollars à vie au lieu de 648 dollars. Avec cette offre, trois personnes peuvent utiliser l’outil et il n’y a pas de limite quant au nombre de conversations qui peuvent être tenues. Pour obtenir plus d’accès et profiter d’un tool d’analytics, il faut opter pour une des deux autres licences disponibles.

Enfin, il est important de préciser que l’outil est conforme au RGPD.

